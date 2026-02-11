烏選手擬戴紀念戰爭受害者頭盔 遭國際奧會禁止

烏克蘭雪車選手赫拉斯克維奇，對國際奧會規定的憤怒情緒持續增加，也把批評聲量拉高，他表示將在12日的比賽時，戴上這頂印有俄烏戰爭受害者圖像頭盔上場。國際奧會表示，這行為違反「禁止利用賽場政治表態」的規定。

烏克蘭雪車選手赫拉斯克維奇表示，「我相信這些戰爭受害者，今日能跟我一起是因為他們值得，比賽當日也是 。」

記者詢問，「所以你打算再戴著這頭盔上場，是嗎 ？」

赫拉斯克維奇說，「是的。若國際奧會背叛這些運動員，我不會背叛 。」

赫拉斯克維奇的這頂頭盔上的這些人物，都是在2022年俄烏戰爭開始後，不幸喪命的烏克蘭男女運動員。此前，烏克蘭雪橇選手斯瑪哈也在手套上秀出「紀念並非違規」等字，並以20名完賽，似乎是在挑戰國際奧會相關禁令，隨著赫拉斯克維奇的頭盔事件開始發酵，國際奧會維持禁令，但表示破例允許他在比賽期間佩戴黑色臂章。

記者詢問，「對於國際奧委會提出的佩戴黑色臂章的建議，你怎麼認為 ？」

赫拉斯克維奇表示，「我真的認為國際奧會沒有那麼多黑色臂章，來紀念所有在這場戰爭中犧牲的運動員 。」

烏克蘭代表隊已就頭盔禁令提出申訴。赫拉斯克維奇的舉動獲得烏克蘭總統澤倫斯基的支持，澤倫斯基並指責國際奧會，背叛了這些不幸喪生的烏克蘭運動員。雖然規定是在比賽中嚴禁任何政治性動作，但選手可以在記者會及社群媒體上發表個人見解。

國際奧會表示，能理解赫拉斯克維奇的願望，而他已經在練習時以及在社群媒體上這麼做了。



