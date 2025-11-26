烏金報到！卡車卸貨如瀑布般，成本高漲養殖戶要「棄養」。（圖／TVBS）

冬季來臨，「烏金」烏魚養殖業正式進入收成期，但今年面臨多重挑戰。台南養殖戶陸續將烏魚運至高雄情人碼頭，場面壯觀如瀑布傾瀉，約1500尾烏魚堆成小山。然而，由於暖冬氣候、先前颱風豪雨影響，加上人力成本大幅上漲，收成量減少，甚至有資深業者決定退出市場，不再養殖烏魚。目前一級品烏魚子價格每台斤約1500至2000元，隨著冬至將近，野生烏魚也將陸續上市。

冬季的到來意味著「烏金」烏魚的收成季節開始了。在高雄情人碼頭，一幕壯觀的場景吸引了眾人目光——卡車車門一打開，大量烏魚如瀑布般傾瀉而下，約1500尾烏魚堆積成一座小山。這些來自台南的養殖烏魚體型適中，大多在10至12兩之間。

漁民圍成一圈，分工合作取出烏魚子。（圖／TVBS）

當地漁民們圍成一圈，動作俐落地分工合作取出金黃肥美的烏魚子。這些烏魚子大小與寶特瓶相當，顯示品質優良。整個取出烏魚子的過程效率極高，不到一小時就全部完成。儘管看似繁忙的景象，但烏魚養殖業卻面臨嚴峻挑戰。

養殖戶黃先生表示，人力成本的上漲是主要問題之一。他解釋，十幾二十年前時薪僅約60至70元，現在已接近200元，但烏魚的售價並未相應翻倍。此外，烏魚養殖需要兩三年時間，業者必須承擔長期風險。因此，黃先生已決定明年起退出烏魚養殖業。

今年的產量特別受到影響。暖冬氣候不利於烏魚生長，加上前陣子頻繁的天災，台南七股一帶的魚塭遭受嚴重影響，導致養殖烏魚產量下降。水產行郭老闆指出，今年養殖量確實較少，但預計明年會有所回升。他補充說明，半斤濕烏魚子約800多元，經過加工處理後價格可達2000多元。

一級品烏魚子的價格，一台斤大約在1千5到2千元之間。（圖／TVBS）

目前市場上一級品烏魚子價格每台斤約在1500至2000元之間。隨著冬至節氣的臨近，野生烏魚也將陸續上市，為「烏金」產業帶來新的活力，讓漁民們暫時露出笑容。

