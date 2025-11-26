烏金報到！ 卡車卸貨如瀑布 業者推烏魚料理搶商機

高雄市 / 綜合報導

烏魚子、烏魚膘及烏魚胗被稱作為「烏魚三寶」，每到冬季，各餐飲業者都會搶攻這一波烏魚商機，推出創新料理，不論是單吃烏魚子，或是將他磨成粉增添湯頭風味，饕客都相當買單，而為了供應這些料理，高雄興達港內可是相當忙碌，卸貨模樣宛如瀑布，上千尾烏魚堆成小山，大家分工合作取出烏魚子，目前一級品烏魚子價格每台斤約1500到2000元。

表面煎到焦黃，裡頭口感軟嫩，厚片烏魚子加入清爽水果和蘿蔔，用海苔包裹一口咬下真的滿足，或是有別傳統吃法，以蝦漿結合烏魚子、白蘿蔔、蒜苗，再搭配芥末，新花樣蹦出新滋味，各類烏魚料理陸續推出，因為烏魚季正式登場，每年11月到隔年2月，都是盛產季節。

烏魚子、魚膘、魚腱等部位都具有很高的經濟價值，漁民們大豐收，一大車烏魚載抵港邊，卸貨模樣就像烏魚瀑布，有夠壯觀，放眼望去，漁港內滿地烏魚，大家分工合作，將烏魚子取出，記者VS.漁民說：「這算一級品嗎，差不多在10到12兩。」

取出後，每一副滑嫩呈現黃橘色，而且長度都與一瓶600毫升瓶裝水差不多，而這些將經過繁雜手續變成烏魚子，必須先進行鹽漬、脫鹽、再整形，乾燥後、壓製成形就大功告成，烏魚子業者郭先生VS.記者說：「野生(烏魚子)會比較便宜一些，(價格)和去年差不多，(和)去年價格差不多，多少算一下，一台斤差不多2千塊。」

除了烏金外，烏魚三寶中的烏魚膘及烏魚胗，風味特殊也被老饕視為珍饈，而隨著野生烏魚陸續報到，對漁民來說這一波也將是個豐收年。

