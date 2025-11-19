烏金！12天7400尾野生烏魚 彰化漁民父子狂賺逾200萬

〔記者湯世名／彰化報導〕低溫助攻！每年冬至前後10天是野生烏魚季，不過今年立冬當天就有漁民李文德、李浩仁父子捕獲逾3000尾先頭烏，緊接著又有數百至上千尾烏魚入帳，總計至今10多天共捕獲7400尾烏魚，賺進200多萬元「年終獎金」；不過有民眾疑惑說，今年離冬至還有1個多月，現在就有野生烏，漁民則說因為今年有閏6月，才會有立冬就出現烏魚的誤解，其實現在就是捕捉烏魚的好時機。

彰化縣議員賴清美說，「浩一號」在7、8日兩天就捕獲4000多尾烏魚，緊接著在14日起一連4天共捕獲3400多尾，因此短短10多天共捕獲7400尾野生烏，共為漁民賺進200多萬元「烏金」，她自己就一口氣買了30尾加魚腱、魚膘，分送親友食用；昨晚起氣溫驟降，漁民還計畫要出海捕烏，但若風浪太大可能就不出海。

漁民說這幾天氣溫下降，海況都不錯之下出海，拉起魚網時，烏魚活蹦亂跳，大家都相當開心，不過今天凌晨海風太大，無法出海，這兩天氣溫仍低，還要再視情況出海捕烏魚，趁勝追擊，希望能有更大斬獲，爽領年終獎金。

