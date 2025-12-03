烏關鍵時刻 美國務卿罕見缺席北約外長會

記者施欣妤／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）外交部長會議3日於比利時布魯塞爾舉行，聚焦烏俄和平協議，以及俄國對歐洲日益嚴重的混合戰威脅。但在烏克蘭局勢的關鍵時刻，美國務卿盧比歐罕見缺席，加深外界疑慮。

北約秘書長呂特2日在外長會前夕召開記者會，表示本次會議將為明年7月在土耳其舉行的北約峰會暖身，針對持續變化的安全威脅進行廣泛討論。他也與烏國外長西比哈、歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯，召開「北約─烏克蘭理事會」會議。

針對盧比歐因行程衝突而缺席會議，改由副國務卿藍道出席，呂特表示「完全理解，不會作額外解讀」，同時重申北約對美國推動烏俄和平的支持。預期藍道仍將重申美方立場，敦促盟邦履行將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）5%的承諾。北約外長會議通常每年舉行2次正式會議，美國務卿缺席的情況極為罕見。

此外，美國是否縮減在歐洲駐軍規模，也將成為會議焦點。羅馬尼亞10月表示，美軍減少在該國的3000名駐軍。外界分析，美方可能在明年初公布部隊調動計畫，將重心轉向印太。