烏革新空防策略 建構反無人機穹頂

記者丘學陞／綜合報導

波蘭國防部副部長薩盧斯基已證實，當局批准援助烏克蘭9架波蘭空軍退役的MiG-29戰機，並就移交事宜進行磋商。烏國總統澤倫斯基19日宣布，該國空防策略將迎來全新變革，包含打造新銳小型防空系統與攔截無人機，建構烏國「反無人機穹頂」，藉此全面提升應對俄攻勢的空防能量。

波蘭援烏9架退役MiG-29

薩盧斯基透露，波蘭政府已同意軍援烏國約9架MiG-29，目前正與烏方討論後勤維護、交付細節等事項。而波蘭也將取得烏克蘭提供的新銳無人機技術、飛彈製造經驗及實戰數據，展現烏波堅定防衛合作關係。

有鑑於波蘭新購的南韓製FA-50與美製F-35A戰機陸續交付，可讓較舊的MiG-29逐步退出戰備並轉交烏國，還可作為額外零附料件維持機隊運作，且在進行適度改裝後，MiG-29也能使用北約新銳彈藥，亦具可靠戰力。且大多烏軍飛行員需接受數月訓練才具操作F-16等西方戰機能力，但烏軍在戰前就已操作MiG-29，因此能快速適應，有助立即提升空防能量。

強化防空系統與攔截無人機

此外，為了強化應對俄羅斯無人機與飛彈攻擊的能力，澤倫斯基19日宣布，針對現有短程防空體系進行革新，聚焦高機動性的小型防空火力單位，藉由新銳防空系統與攔截無人機，建構烏克蘭的反無人機穹頂。他並任命耶利扎羅夫（Pavlo Yelizarov）為新空軍副司令，借重其過去率領無人機單位的豐富經驗，有助於監督及推動這項改革，反制俄羅斯對關鍵基礎設施、城市等地的頻繁空襲。

俄國2022年入侵烏克蘭後，烏國迅速擴大無人系統研發與生產，利用相對低成本的攔截式無人機，而非造價昂貴的飛彈，應對俄羅斯無人機攻擊；加上後期西方軍援各式戰機，全方位捍衛烏國領空安全。

烏克蘭宣布將革新短程防空體系，有效防衛城市和重要設施。（取自烏克蘭空軍臉書）

波蘭批准移交退役MiG-29戰機予烏克蘭，強化其空防戰力。（達志影像／歐新社資料照片）

MiG-29有望迅速形成戰力，提升烏軍空防戰力或是維持機隊運作能量。（取自烏克蘭空軍「X」）