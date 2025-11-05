烏首出席JEF會議 推動防務合作

記者施欣妤／綜合報導

烏克蘭國防部長什米哈爾，4日首度出席英國主導的「聯合遠征軍」（JEF）防長會議，開啟JEF與烏克蘭的夥伴關係，將借鏡烏國實戰經驗，強化歐洲北方與波羅的海區域安全。

JEF由歐洲高北方（High North）與波羅的海區域共10國組成，本次為期2天的會議，在挪威的北極圈城鎮博德舉行；烏克蘭出席會議，創JEF首例。會議主要重點，是規劃下一輪大型軍事演訓。

英國防部新聞稿指出，與烏國加強合作，有助JEF汲取烏俄戰爭寶貴經驗與教訓，推動區域安全與國防創新等能力。JEF則將協助培訓烏克蘭武裝部隊，並在保護水下關鍵基礎設施、無人機科技、戰傷救護與打擊假訊息等領域，展開合作。

廣告 廣告

JEF聯盟10月底甫結束大型軍事演訓「TARASSIS 25」，這場涵蓋陸海空、太空、網路領域的演訓，與北約同時間舉行的其他演訓協作，不僅驗證JEF獨立行動，也強化與北約協同作戰的能力。

烏克蘭防長什米哈爾（右3）首次出席JEF防長會議，具重要意義。 （達志影像／歐新社）