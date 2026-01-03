烏高層異動 防長、總統幕僚長換將

記者潘紀加／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基2日宣布重大人事異動，第一副總理兼數位轉型部長費多羅夫，出任國防部長，借重他在無人機發展及數位化領域的貢獻與專業，加速國防轉型；此外，國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫轉任總統幕僚長，協助推動烏俄和平進程。

澤倫斯基表示，費多羅夫深度參與烏克蘭無人機發展，且以高效率推動公共服務機構的數位化轉型，其專業能力與執行力符合當前國防改革需求。他期許新任防長與軍方人員、軍事指揮部、本土武器製造商及國際夥伴，在國防領域落實改革，以提升整體防禦能力。但此案仍須國會表決通過。

此外，布達諾夫接替去年11月因貪腐醜聞請辭的葉爾馬克，出任總統幕僚長。澤倫斯基透過社群媒體指出，當前烏克蘭亟需聚焦安全、國防與部隊發展，同時穩定外交談判路線，而布達諾夫在各方面都具備「特殊經驗與足夠能力」，為最佳人選。

現年39歲的布達諾夫曾在精銳部隊服役，2014年俄國非法併吞克里米亞後，3度在實戰中負傷，成為國民英雄。他2020年晉升准將並出任GUR局長，2021年因提前預警俄國可能入侵烏克蘭，在國際享有聲譽；GUR也在其領導下轉型先進軍事情報單位，並推動利用無人系統作戰、網攻等手段對抗俄國。他近期開始參與烏俄和平談判，也被認為是未來烏克蘭總統熱門人選。

費多羅夫接任烏克蘭防長，加速推動國防轉型。（達志影像／Newscom資料照片）