烏魚子上市 南市辦推廣活動

南市農業局簡任技正張順得、農產行銷科長馮秋蓉、臺南市養殖漁業發展協會理事長王昌澔推薦臺南優質烏魚子，鼓勵把握產期來嚐鮮。（記者李嘉祥攝）

歲末適逢烏魚產季，為提升品質及建立品牌形象，臺南市政府農業局與臺南市養殖漁業發展協會舉辦「第十七屆臺南優質烏魚子評選」，昨（七）日並舉辦烏魚子產品推廣活動，介紹烏魚子選購訣竅及多種吃法，除搭配蘋果、蘿蔔外，也推薦正盛產的蜜棗，象徵「棗到幸福」，鼓勵消費者把握產期及優惠購買頂級烏魚子產品作為年節伴手禮。

市長黃偉哲表示，去年南市烏魚養殖面積約一三九公頃，放養量約一三二萬尾，佔全國三分之一，換算每三尾烏魚就有一尾來自臺南，尤其臺南烏魚子品質優良，有口皆碑，每年歲末上市時都吸引眾多老饕嚐鮮。農業局長李芳林及簡任技正張順得說，農業局與漁業署連續多年輔導南市養殖漁業發展協會舉辦優質烏魚子評選，落實公正嚴選及推廣養殖本意，並推薦民眾選購臺南優質烏魚子，全力支持臺南在地水產養殖產業；此屆有林性海、蘇潔琳、林揚合、陳鴻龍、黃金妙及洪崑明等六位養殖業者獲得殊榮，所產烏魚子皆有其獨特製作工序，風味迥異，各具特色，值得細細品嚐。南市養殖漁業發展協會理事長王昌澔指出，丹娜絲颱風侵襲後，在政府輔導下漁民持續養殖懷有烏金的烏魚，除養殖技術熟練，並透過每年評選精進加工技術，以少鹽低納作法跟進口烏魚子做出區別，晶瑩剔透的烏魚子配上精緻包裝盒，是送禮最佳選擇；他同時也分享選購優質烏魚子方式，先觀其色再聞其香及嚐其味，外型勻稱厚實、色澤澄紅偏褐，淡淡魚卵香氣迴繞，入口彈牙齒頰生香，用酒蒸煮後味道更佳。