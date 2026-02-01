烏魚子怎麼烤？達人授秘訣

後甲陳氏宗親會總幹事陳丁標每年此時均忙著烤烏魚子招待朋友。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

此時正是烏魚子產季，烏魚子的正確烤法，後甲陳氏宗親會總幹事陳丁標不吝傳授。只要在家準備一個鐵盤、一瓶五十八度的高粱酒，不消五分鐘，香噴噴的烏魚子便可上桌，陳丁標表示，這是在家最方便的處理方式，比用炭火烤簡便，比用瓦斯爐乾淨衛生。

陳丁標表示，每年冬至前後十天是台灣烏魚子的盛產季，此時捕獲的烏魚卵最飽滿，台灣最大的產地在高雄茄萣外海，所以正統台灣「頭期烏」烏魚子都購自茄萣，過了冬至十天之後迴游捕獲的「回頭烏」品質大不如頭期烏。

點高梁酒烤烏魚子，味道最香，也最乾淨。（記者陳俊文攝）

每年春節前均購買烏魚子自用或與朋友分享的陳丁標表示，很多人不會處理烏魚子，其實很簡單，找一淺鐵盤，倒入五十八度的高粱酒，先去除烏魚子的外膜，接著把高粱酒用火點燃，用鐵夾夾著烏魚子在火上均勻移動炙烤，約一分鐘，烏魚子外觀帶點毛毛的金黃色就差不多了。

有人說這樣根本沒熟，陳丁標表示，烏魚子沒有在烤全熟的，這種約三分熟的烤法，最香酥脆，裡面的烏魚子咬起來會彈牙，老一輩的還會告誡說：小心假牙被烏魚子粘起來。

陳丁標表示，家裡若不方便，也有人用瓦斯爐烤，只是沒有用高粱酒那樣的乾淨衛生；也可用煎的，就是少了直火灸烤那股香氣。

烏魚子的選購，陳丁標表示，仍以台灣野生烏魚子為上品，養殖的或進口的「巴西子」味道遜色很多。一般家用購買四兩一片最為經濟實惠，今年一斤八百元，價格持平。送禮可選用八兩一片的，厚度夠，口感最佳，送禮也好看，今年一斤價格約三千二百元。