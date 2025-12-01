烏魚子變烤地瓜！伴手禮店遭冒用 消費者也受害

台北市 / 綜合報導

詐騙手法層出不窮，現在詐騙集團竟然盯上民眾喜歡購買伴手禮的習慣，冒用知名烏魚子店的品牌名稱，在網路上推播廣告。不少民眾紛紛受騙，收到貨一打開，竟然是烤地瓜，許多消費者相當氣憤，業者也蒙受不白之冤。

明明訂的是高級烏魚子，一打開竟然全是烤地瓜，眼前這一箱讓訂貨民眾實在難以置信，民眾說：「你被騙了。」一個一個拿出來再三確認，就是沒想到竟然會碰上這種事情，詐騙事件層出不窮，就連台北市烏魚子名店都被冒名，詐騙集團在網路上不斷推播廣告，吸引許多消費者紛紛下單，貨到之後一拆開，才驚覺自己受騙了。

除了烤地瓜，還有人拿到中國醃漬食品，受害者紛紛向店家投訴，烏魚子名店老闆陳佳麟說：「他就是說你是騙子，你是詐騙，不可以這麼沒良心，這一些輿論分布在我們的臉書，官網，還有直接打電話來罵，這段期間客人訂的貨，在超商都被退回來，消費者不可能分清楚，誰是正牌，誰是詐騙。」

老闆報警處理，希望事情趕快落幕，更特別呼籲消費者，絕對不要委屈自己，烏魚子名店老闆陳佳麟說：「我建議消費者不要認賠，它的管道就是，你要在你的包裹，那個寄件人，那個寄件人就是代收付的公司，你要跟他申訴，錢是可以退回來的。」呼籲消費者千萬不要相信來路不明的廣告推播，或者是跟市價相差太多的商品，民眾下單前也要確認廠商真偽，免得成了冤大頭。

