烏魚子「內行吃法」PK！ 傳統吃法配蒜 民眾：水果清爽

彰化縣 / 綜合報導

烏魚季即將到來，許多民眾都在期待烏魚子料理上桌，有人認為，搭配蒜苗、蒜頭切片，鹹鹹香香又帶著嗆辣的氣味，是最傳統的吃法，也有民眾說最好吃的搭配口味是清爽的蘋果與梨子，可以化解烏魚子油膩的口感，多吃幾片也不會膩。

整片烏魚子放入平底鍋，倒入高梁酒，再點個火讓酒精揮發掉，用慢火邊烤邊翻面，看到表皮金黃酥脆冒出一點點泡泡，就可以起鍋了，海產餐廳業者林先生說：「稍微燒焦，就差不多可以了喔。」烏魚子表面焦黃內裡軟嫩切成厚片，怎麼吃最好吃，餐廳業者說，把蒜苗與蒜頭切片，再用牙籤跟烏魚子一起串起來，入口鹹鹹香香又帶有嗆辣的氣味，色香味俱全，是最傳統的吃法。

海產餐廳業者林先生說：「鹹氣啦，香氣啦，配燒酒，喔。」有人喜歡有人就不喜歡，因為這麼重的味道，不是每個人都能接受，有民眾建議吃烏魚子，也可以這樣搭，民眾說：「蒜苗，蘿蔔這樣，現在說有人流行吃蘋果。」換個做法用清爽的水果，來試試，先把蘋果梨子削皮切塊，擺盤放好，再打開瓦斯爐稍微烤一下烏魚子，串在一起品嘗看看，滋味如何。

民眾說：「感覺負擔比較沒有那麼重，鹹味加甜味加水分，剛剛好。」清爽的水果風味很受女性朋友喜歡，也可以化解烏魚子油膩的口感，多吃幾片也不會膩，如果擔心一大片烏魚子吃不完，市面上也有切塊的小包裝，一口大小可以分幾次好好品嘗，烏魚子到底要怎麼吃才是內行，蒜苗派與水果派大PK，只要自己喜歡就是好滋味。

