烏魚捕撈季！ 漁民捕獲7400尾烏魚 進帳2百萬「烏金」
彰化縣 / 綜合報導
每年冬季是野生烏魚捕撈季節，今(2025)年7日立冬後天氣轉涼，彰化有漁民立冬當天就捕獲約3000尾 先 頭烏，緊接著好幾天又捕獲3400多尾正頭烏，短短十多天就捕獲大約7400尾烏魚，賺進200多萬「烏金」，讓漁民相當欣喜，不過漁民也說，出海捕魚是靠天吃飯，運氣大不同，接下來到12月野生烏魚也會越來越多，希望可以有更多收穫。
一條又一條銀白色的烏魚，被捕撈上船，漁船上漁民雙手緊抓著漁網，奮力拉起沈重的漁網，烏魚順著漁網被捕撈上船。
沒過多久，船艙堆滿了新鮮烏魚，在漁網上活蹦亂跳，這是彰化漁民出海捕回的豐碩成果，每年冬季是野生烏魚捕魚季節，今年7號立冬過後天氣轉涼，當天就有李姓漁民父子捕獲約3000尾先頭烏，緊接下來幾天也捕獲約3400多尾烏魚，短短十多天就捕獲7400多尾野生烏魚，賺進200多萬「烏金」。
漁民李浩仁說：「7、8號開始捕，差不多捕5、6趟，剛好遇到，捕烏魚靠運氣運氣，小尾100元、中尾150元、大尾200元，如果要更多肉那種，一尾要120元。」
漁民說，今年野生烏魚價格和去年差不多，新鮮烏魚撈回漁港民眾搶買，不過漁民也說不是出海就捕得到魚，是靠天吃飯運氣大不同。
漁民黃智仁說：「看你福氣啦，如果賺很多才是年終獎金，你花不完的，捕魚的不是每個人都捕得到。」漁民說，接下來到12月，野生烏魚也會越來越多，還是會視天氣狀況出海，希望可以有更多收穫。
