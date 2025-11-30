烏魚香撲鼻 茄萣戶政結合「臉書打卡送好禮」人氣爆棚

「烏魚來了～大海開吃囉！」一年一度的「興達港大海開吃-大興迎烏祭」熱鬧登場，現場人潮與海味交織出濃厚的節慶氣氛；茄萣戶政事務所也把握機會，設立「戶政服務Fun無窮」宣導攤位，結合臉書推廣與互動遊戲，讓民眾在享受美食的同時，也能輕鬆了解戶政業務。(見圖)

主辦單位今(卅)日說明，從上午到傍晚，攤位前人潮不斷，繽紛的海洋主題布置吸引許多遊客駐足，最受歡迎的莫過於「臉書打卡送好禮」活動，只要完成「追蹤茄萣戶政粉專」與「打卡分享」，即可獲得限量小禮；民眾紛紛比出「讚」手勢拍照留念，還有不少人即時上傳照片，留言「戶政也太可愛了吧！」、「邊吃烏魚邊學戶政，太有趣了！」，成功在網路掀起一波「茄萣戶政好親民」熱潮。

廣告 廣告

此外，現場特別設置的「法令小學堂」專區也吸引不少民眾駐足，戶政人員親切解說身分證補發、人籍合一、線上申辦及防範電話詐騙個資等常見問題；許多參與民眾驚訝地說「原來戶政業務這麼方便」，並紛紛掃描QR Code追蹤粉絲專頁，掌握第一手服務資訊。

茄萣戶政主任張惠雯表示，茄萣擁有深厚的漁港文化與熱鬧的節慶氛圍，透過參與地方活動，能讓更多人了解戶政業務，感受政府服務的溫度；未來將持續結合社區與節慶活動，以創新、親民的方式推廣戶政知識，讓戶政服務更貼近生活，成為最有溫度的服務風景。