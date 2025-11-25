烏魯木齊大火三周年 陸網友的省思

3年前的今天，2022年11月25日，新疆烏魯木齊成為中國第一座爆發反動態清零的城市，民眾走上街頭與軍警對峙，衝入師部大樓，要求市委立即解封。抗議浪潮擴散到北京、上海和南京多個城市，引爆了白紙運動， 最終促使中國當局於12月7日頒佈新十項措施，終結了清零政策。

對於烏魯木齊事件三週年，有牆外網友評論道，還記得當年在家裡看到這個(抗議)新聞，當時覺得他們很無知，現在才明白這些敢於站起來反抗的人是偉大的。

抗議的導火線

事情起因是源於2022年11月24日晚上，烏魯木齊市吉祥苑小區(社區)發生一起高層住宅火災，造成10死9傷。這起火災引發巨大爭議，許多人認為是當局過於嚴格的COVID-19封控措施，包括封鎖逃生通道和延誤消防車輛靠近現場，阻礙了救援和逃生。

根據當時24日晚上，大陸網友第一時間向X平台著名帳號「李老師不是你老師」回報說，新疆烏魯木齊一社區高層發生火災，投稿人表示燒了半個多小時消防車沒有來，來了以後進不去社區 。火勢還小的時候，門被封著下不去樓，導致人全部躲到天台去了。

另根據網路上流傳的訊息和目擊者說法指出，火災現場的消防車因封控措施無法順利靠近，延誤了救援時間。此外，據稱部分居民的樓層門被鎖死，導致他們無法逃生。

烏魯木齊這場大火造成10人死亡，而中國國家主席習近平11月25日就索羅門群島地震致慰問電，但未對吉祥苑大火有任何表示，由此引發爭議。

引爆白紙運動

據美國之音等媒體評論報導，大火引發了網友對封城措施的質疑。烏魯木齊政府稱火災是因為多數人不懂得消防自救導致的犧牲，引發群眾強烈不滿。隨後，新疆烏魯木齊市民率先發起針對當局的抗議運動，要求解除封鎖措施。

抗議聲援活動蔓延到中國大城市。2022年11月26至27日，上海有民眾聚集在烏魯木齊中路，呼籲摘掉口罩，結束「動態清零」政策，結束中國共產黨執政地位。也有民眾在烏魯木齊中路路標下點起白色蠟燭，以此悼念烏魯木齊火災死難者。也有民眾高呼「新疆解封」、「共產黨下台」、「習近平下台」，另有民眾高呼「不要核酸要自由」，呼應北京四通橋抗議的口號，示威民眾手持白紙，抗議言論封鎖。

白紙運動也在北京、南京等地獲得學生響應。

秋後算賬

根據BBC報導，中國白紙運動抗議者遭秋後算賬，多名參與者失蹤或被捕。許多被捕者受過良好教育，其中一些人曾就讀於英國和美國的大學，他們的身份包括作家、記者、音樂家、教師和金融業專業人士等。

網上不同的反思

三年過去，針對烏魯木齊大火事件，大陸牆外網友也有不同的反思。一位網民說，真要感謝他們 ，不然到現在我們還是被封控，吃著高價菜，還要做各種亂七八糟的準備。

不過也有人認為，烏魯木齊事件打開了防疫方式，卻沒打開民主的進程。也有人說：「封城封樓，人不再是人。」

另有網友評論道：「除了像烏魯木齊這樣的火災，習近平共產黨的極端清零政策，害死了不少有基礎疾病的人。」、「三年過去，火中隱患，封控下的應急斷層， 喚醒更深層改革的種子」等。(編輯：鍾錦隆)