烏鴉戰拳願1／百萬YTber爆拳願涉賭開地圖砲 就為叫另一網紅下跪！

網紅烏鴉拍片指稱穿透行銷的董監事蔡涵任、拳願、HBD三方一條龍，其中拳願更是開賭盤打假賽，但經查證後，蔡涵任僅為拳願股東之一。（圖／資料照、黃耀徵攝）

百萬YTber烏鴉日前拍攝影片踢爆短影片洗白引流矩陣，公開所謂腳本套路，直指穿透行銷、HBD夏筠婷與拳願是套路一條龍，三者間均由拳願董事蔡涵任一手把持，更踢爆拳願不僅找來博弈公司冠名贊助，更開賭盤打假賽。不過本刊接獲爆料指出，烏鴉卯起來攻擊拳願的主因是不滿遭孫安佐經紀人的網紅「重讀」叫囂打拳，烏鴉不但拒絕比賽，更要求重讀「跪下來道歉」，否則就將對拳願等進行毀滅式爆料。

據了解，久未出片的網紅烏鴉，時隔8個月出片就是踢爆HBD、拳願與穿透行銷根本一夥，更直指拳願打假賽與博弈公司勾結開設賭盤，實際上卻疑似為挾怨報復。同為網紅的重讀，為「大麻煩」的團體成員，過去曾是烏鴉的「小弟」，現今更是孫安佐的經紀人，舊友如今反目成仇，疑似為烏鴉與YTber「勾惡」大戰時，重讀出面卻反成為「勾惡」的證人，指證烏鴉涉及恐嚇取財，背後還疑似有竹聯幫仁堂勢力，被指為烏鴉與重讀正式決裂的開端。

今年8月，重讀登上拳願擂台，直接公開點名對烏鴉叫囂，意圖以拳賽方式化解雙方恩怨，而拳願的創辦人秋瑋也曾詢問過烏鴉是否願意出場比賽，烏鴉不但拒絕，更怒要重讀「跪下來道歉」，否則就將對拳願進行毀滅式爆料，事後也果真拍片「爆料」。

知情人士爆料指出，烏鴉對拳願進行毀滅式攻擊，實際上是因不滿孫安佐經紀人重讀曾在拳願上對其叫囂，更要求重讀必須下跪道歉。（圖／資料照）

知情人士透露，烏鴉在影片中爆料指出HBD、拳願與穿透行銷均為同一人所有，揭露所謂腳本套路，直指背後操盤的就是俗稱「任老闆」的蔡涵任，但實際查詢卻可以發現，蔡涵任為穿透行銷的董監事，其僅是拳願的股東之一，而夏筠婷所有的HBD則為穿透行銷的客戶，三方各自獨立，卻遭烏鴉全數混為一談。

烏鴉時隔8個月出片指HBD、拳願與穿透行銷三方一夥，還說拳願打假賽與博弈公司勾結開設賭盤，卻反遭質疑是挾怨報復。（圖／翻攝自YT烏鴉DoKa TV）

據了解，拳願的創辦人秋瑋，起先因同學吵架，雙方決定「出來打架」，其作為見證人，將2人過程製成影片PO上網路，因此意外爆紅，成立拳願公司，期間也有不少明星登上擂台對打，引爆話題，創業之初為湊齊舉辦費用，更是接受小額贊助。

針對拳願涉及博弈與打假賽一事，曾在拳願的不具名工作人員表示，拳願明星賽中為求流量，起初多會有「叫囂」或是「腳本」環節，也就是烏鴉影片中所指的孫生前往網紅蹦闆店內捏食物挑釁等情節，實際上全是「set梗」，並原訂於比賽結束後才將一切公開，未料孫生眼見即將炎上，緊急出面澄清強調全是劇本，反讓蹦闆不開心，反悔拒絕出面比賽，最後改由拳願創辦人秋瑋對戰孫生，而實際拳賽部分更是毫無作假。

另，烏鴉在影片中表示拳願接受博弈公司「AT99娛樂城」贊助冠名一事，而AT99前身即為惡名昭彰的TU娛樂城，該平台曾遭內政部警政署165全民反詐騙網通報涉及詐騙案件，拳願也緊急出面澄清，強調經初步查證，並未在官方紀錄上發現AT99娛樂城涉詐之通報，亦無相關司法案件確定判決，贊助商也強調為少數個案之消費糾紛，整個贊助過程中，拳願僅有提供商標曝光，並無額外提供流量倒流，也無與贊助商配合開設賭盤。就有工作人員無奈表示，烏鴉所指開賭盤一事，「不能說沒有，但絕對不是官方所辦」。

對此，律師包盛灝表示，165反詐騙平台紀錄，性質上為警政單位彙整民眾檢舉情資之「行政警示」，不代表該企業已被法院認定涉及犯罪。不過冠名贊助一事為「非典型契約」，仍受到民法153條契約自由、72條公序良俗條款限制，若贊助合約之標的本身涉及犯罪或違法，須負擔民事過失侵權責任。若間接促成賭客招募，恐成為幫助犯，建議仍須嚴格落實背景查核與盡職調查。

網紅烏鴉（本名陳柏融）過去爭議不小，其2022年時曾涉嫌向「拚鮮水產」恐嚇取財，向李姓業者索討500萬元的「洗白費用」，一度遭警方拘提；2年前曾在頻道上指控北盜「黑金城」，假公益真行銷，遭對方怒告妨害名譽，一審烏鴉獲判無罪，今年3月二審開庭，未料雙方卻爆發衝突，黑金城試圖拉開車門與烏鴉理論，反遭烏鴉噴灑防狼噴霧，烏鴉怒控黑金城揪住衣領、呼巴掌要他認罪，才讓他噴防狼噴霧劑回擊，雙方互告傷害。

