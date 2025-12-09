烏鴉戰拳願2／烏鴉控豪車一台都沒買！ 夏筠婷火速貼行照打臉：這不就都明白了嗎

網紅烏鴉拍片指稱HBD創辦人夏筠婷平時炫富名車，「姓名沒辦法公布，哪台車是她的名字。」。（圖／翻攝自夏筠婷IG）

百萬YTber烏鴉日前拍攝影片，直指穿透行銷、HBD夏筠婷與拳願根本就是套路一條龍，三者間均由拳願董事蔡涵任一手把持，指控夏筠婷在網路上炫富所有的豪車系列，「姓名是沒辦法公布，看她能不能三天內公布，哪台車是她的名字」。對此，夏筠婷第一時間在社群平台貼出行照反擊打臉，並直接公布自己與拳願的關係僅是單純「贊助商」，曾為協助選手能安心比賽，以每年140萬元的價碼資助選手。

針對烏鴉指控她一台車都沒買，夏筠婷第一時間在社群平台上貼出自己所持有的豪車行照反擊，表示「皮卡丘」、「GT3」、「750S」與「LM」等名車的行照全是她的名字，更引用烏鴉的話反諷，「這不就都明白了嗎？」。

她指出，「我的車都我自己買的」，她目前擁有5台車，僅有其中一台M2因是很久以前買的，車是媽媽的名字，LM更是被登記在她公司名下。烏鴉嘲笑她不敢買個30萬元的微波爐，夏筠婷更是直接放出微波爐訂單反擊，「我看是你嘴秋還是我真的有買比較秋。」。

面對烏鴉爆料，夏筠婷則火速貼出行照反擊，表示僅有一台M2登記在媽媽名下，另一台為公司名下，其他都是自己所有。（圖／翻攝自夏筠婷IG）

夏筠婷也解釋其與拳願的關係，起初因蔡涵任詢問她是否願意資助拳願選手，讓選手也有機會被看見，能藉由自媒體的力量自力更生，安心比賽，便帶了拳擊手「宗健」來和她認識，她在了解宗健的生活情況，得知其為了生計需開大貨車維生後，決定資助宗健，以每年140萬元的費用資助選手，過程中宗健也不負眾望，成為擁有14.6萬粉絲的小網紅，成為有穩定流量的網紅之一。

夏筠婷指出，她從未擁有拳願股份，也未在任何賽事中獲利，何況「贊助本來就沒有回收」，她所給予的支持全部針對選手本人，包含日常保養、身體修復、醫美療程、每月訓練補助與月薪，並在每一次比賽中都盡可能到場應援，就是要讓選手可以安心訓練、穩定成長，如今宗健已成為大家熟悉、喜歡的運動網紅，也算是完成心願了。

此外，針對烏鴉質疑其所有工廠用地問題與合法性問題，據了解，公司登記地址與工廠實際地址「本來就可以不同」，加上土地使用分區之因素，幾乎不會讓登記地址與工廠實際地址相符。針對工廠被指為老舊民宅外觀一事，夏筠婷反擊表示，創業之初並未有太多資金可以運用，位在泰山的「筠彩國際有限公司」幾乎可以算是她的起家厝，後續有資金後也陸續成立元碩生技與筠悅商行，其中元碩生技則為在內湖瑞光路的商辦大樓中。

夏筠婷創立之HBD曾被人發現公司登記處為新北市泰山區老舊民宅，但她事後解釋該處為創業之初的起家厝。（圖／資料照、陳柔瑜攝）

夏筠婷指出，其經營保健品的製造商為台灣老字號HACCP與ISO認證工廠，主力外銷日本，該間廠商願意在她創業初期無大量資金，單量不大的情況下接單讓她起步，因此在事業穩定後持續與對方合作至今，現今也與不只一間工廠合作。

夏筠婷表示，針對衛生局違規部分為行銷用詞違規，而非產品本身有問題，其所有的產品每一項均通過SGS認證，甚至有出國參賽獲得金獎，被指欠稅部分後續也已補繳，全部正規合法經營。

夏筠婷指出，她如今其中一所公司開設在北市內湖區瑞光路上，旗下所有產品均有SGS認證。（圖／林冠吟攝）

至於被指曾參與SWAG平台一事，起初參與17直播是因她參加電視節目比賽，後續被邀約直播合約，對方也開始創立SWAG平台，APP剛出來時，並非色情導向，也規定所有主播都要下載，後續也脫離，開始創業。她也貼出時間軸強調，她從來沒說19歲就創立品牌，22至23歲籌畫品牌，25歲2018年第一支產品上市。

夏筠婷無奈透露，事件曝光後她的社群平台私訊收到雪片般不堪入目的抹黑攻擊，一路走來她的公司無任何股東與外部資金投入，因此常被大家笑「早期倉庫很破、一開始公司資本只有100萬」，但如今已都能提出具體事證回擊惡意抹黑攻擊，希望所有因此事件關注她的人，能有機會真正認識她，而不是透過片面資訊來去判斷。

