「烏鴉」陳亭妃贏下台南初選！醫看賴清德這態度：如果是藍白就吵起來了

民進黨今（15）日公布2026台南市長初選民調，結果顯示，立委陳亭妃最後以2.69個百分點的差距，勝過立委林俊憲，成功爭取代表民進黨出戰台南市長，預計中執會21日正式提名。對此，精神科醫師沈政男在臉書直言，總統賴清德願意相信民調，而不是憑喜好挑選將，對於民進黨2026選情是一個助力，「台南還是綠營鐵票區，藍白要攻下還須加把勁。」​

沈政男表示，他之前預測陳亭妃會以5個百分點的幅度贏過林俊憲，超過抽樣誤差，而最終結果是陳亭妃以2.7%得勝。多少人先前都說林俊憲會贏？因為大家認為陳亭妃會被總統賴清德做掉，但他不這樣想，「找自己信賴的人出馬固然比較放心，但這是大局，如果不能贏，找自己人又有何用？於是就交給民調來決定，誰的贏面比較大就讓誰出線。」

沈政男提到，2020年的前總統蔡英文為什麼找賴清德搭檔？兩人根本形同水火，就為了一個字，贏！還有，蔡英文為什麼在2019年找前行政院長蘇貞昌組閣？也是為了贏。「政治就是為了贏，什麼事情都做得出來的藝術！」

​​沈政男認為，其實陳亭妃與林俊憲之間的差距更大，但因為陳亭妃已經得到60%支持度，到了天花板，於是上不去了。民進黨的黨內初選民調，在政黨比例上有嚴重抽樣誤差，或者說其他媒體民調也有，使得國民黨參選人謝龍介的支持度被壓到剩下20%左右的谷底，實已偏離現實。​



沈政男指出，陳亭妃跟謝龍介的合理差距應該是多少？目前是10個百分點，證據是幾天前的ETtoday民調以及稍早的TVBS民調。為什麼這兩家的民調跟其他媒體民調差異這麼大，是一個有趣的問題。

​​沈政男說，ETtoday民調顯示，陳亭妃領先林俊憲3個百分點左右，他就是看了這份民調才做預測。「問題來了，很多人也看了那份民調，但他們就不相信，而是相信陰謀論，也就是萊爾校長會介入。這就是政治判斷力。」

沈政男直言，以現在謝龍介的落後態勢，有可能翻盤嗎？大家都說，上一屆謝龍介的民調也是落後很多，但最後只差5%，其實那是因為，第一、如上所述的抽樣誤差；第二、綠營見穩贏，有人沒出來投票。「台南還是綠營的鐵票區，藍白要攻下，還須加把勁。」

沈政男表示，賴清德願意相信民調，而不是憑喜好挑選將，這對於民進黨2026選情是一個助力。如果是藍白合，民調只差1到2%，不會再次吵起來嗎？台南這份初選民調，林俊憲在黨中央那份輸最多；而高雄那一份，賴瑞隆在黨中央那份贏邱議瑩最多。兩份民調比較之下，「黨中央作票」的陰謀論已經不攻自破。

民進黨初選民調，由民進黨民調中心、山水民調研究公司、精湛民調公司於14日晚間6時至10時30分執行，共達成1200份有效樣本。​



