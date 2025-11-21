烏龍公式解套！立院三讀再修《財劃法》 離島、本島分母切割

立法院三讀通過《財劃法》修正案，為離島烏龍公式解套。資料照片



去年三讀通過的《財政收支劃分法》修正案，因分配公式錯誤，導致部分縣市統籌分配稅款無法到手，藍委緊急提案補破網，立法院今三讀通過《財劃法》修正案，解決公式錯誤，讓離島與本島縣市分母脫鉤。

去年在藍白聯手下，強勢通過《財劃法》修正案，公式的分配權數總計小於100%，導致統籌分配稅款剩餘無法分配給地方，且本島19縣市的分配公式分母「誤植」為「全國22縣市」而非「本島19縣市」，致使分配比率尚餘0.2%無法分配；離島3縣的分配公式分母也是「全國22縣市」而非「離島3縣」，致使分配比率尚餘99.8%無法分配。

因此，立法院今再經表決，藍白再度以人數優勢，通過修正案，加註不含離島，原分配方式列明「各直轄市及縣（市）」的文字改為「離島三縣（市）」。施行日期，溯及至民國114年3月21日起生效。

