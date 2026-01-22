烏龍失車一日上演兩起 警靠經驗迅速解謎

▲日前臺中警方一日接連處理兩起烏龍失車案，靠著經驗迅速解謎。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】健忘可不是長輩的專利。日前臺中警方於同一天內接連處理兩起「烏龍失車」案，車主皆為年輕男子，更巧合的是，兩輛機車竟是同款同色。憑藉員警的豐富經驗，兩案皆在10分鐘內順利破案，讓車主們鬆了一口氣之餘，也忍不住露出尷尬卻不失禮貌的微笑，頻頻向警方致謝。

臺中市政府警察局第三分局勤工派出所於1月18日凌晨3點多，獲報南區建國南路有民眾找不到機車，員警到場後，確認20歲連姓車主的鑰匙仍在身上，調閱監視器亦未發現車輛有遭他人使用的情形。進一步了解得知，連男數小時前至該處訪友，對周邊環境不熟悉，加上夜色昏暗，極可能記錯停車位置，員警隨即協助至附近巷弄搜尋，果然不到10分鐘，便在隔壁巷子順利找到機車。

▲ 巧合的是兩名車主不但都甚為年輕，兩輛機車更是同款同色。

未料當日上午11點多，警方再度獲報南區工學路有民眾機車不見，26歲莊姓車主起初堅稱停放位置無誤，惟員警確認其已拔取鑰匙，且周邊巷道眾多，推測可能因夜間下班疲憊而記錯停車地點，員警先安撫莊男情緒，再度至附近查找，果然不久後再次成功尋獲機車。巧合的是，這兩起發生在同一天的烏龍失車案件，車輛竟然同為同款同色機車，讓員警也忍不住嘖嘖稱奇。

警方提醒，民眾若在不熟悉的地點停車，可以利用科技的定位小物AIR-TAG，亦可開啟手機的定位功能，以備不時之需，避免因一時遺忘影響行程，甚至增加不必要的焦慮與困擾。此外，務必養成拔取鑰匙、上鎖及使用防盜設備的習慣，減少車輛失竊風險。若有需要協助的情況，也可主動尋求警方協助。（照片記者鄭瑞芳翻攝）