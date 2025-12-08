烏龍檢驗重創台灣鯛 張麗善籲全民支持安心吃

雲林縣政府今天舉辦「嚴格把關安心吃 全民支持台灣鯛」記者會，盼重新喚起消費者對台灣鯛的信賴與熱愛／翻攝照片





高雄市府衛生局近日對上市漁產品進行抽檢時，在雲林縣口湖漁類生產合作社供應給全聯福利中心的「台灣鯛魚排」檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，消息一出引發廣泛關注與討論，雖事後證明為烏龍檢驗，但已重創台灣鯛信譽。為重新喚起消費者的信賴與熱愛，雲林縣府今(8)日特別舉辦以台灣鯛為主角的美食饗宴，並重申縣府對食安嚴格把關，盼吸引全國消費大眾共同響應，見證食安與美味兼具的台灣鯛風潮。

縣府指出，「台灣鯛魚排」檢出動物用藥後，雲林縣府農業處、衛生局於接獲通報第一時間，立刻到口湖漁類生產合作社與水產生產源頭進行訪查及採檢、送檢。嗣經高雄市政府衛生局於12月4日公布真相，證實此為檢驗上的誤判，雖然真相大白，卻已對口湖漁類合作社與台灣鯛品牌造成重大衝擊，消費者信心大受打擊，銷售通路受到嚴重影響，短期內難以恢復。

為喚起消費者對台灣鯛的信賴與熱愛，雲林縣府特別以台灣鯛為主角，推出包括黃金生態魚、招牌鯛魚時蔬羹、鯛海之味拉麵、大阪鯛魚燒披薩、海味三寶QQ凍、鯛魚小島燒等6道創新料理，今天由縣長張麗善偕同農業處長魏勝德、新聞處長陳其育、口湖漁類生產合作社特助王揮評及雲林台灣鯛養殖戶，共同宣傳台灣鯛的多樣餐桌魅力，盼吸引全國消費大眾共同響應。

張麗善表示，從冷凍全魚、鮮美的魚片、細膩的魚皮，到即食的蒲燒鯛，餐桌上呈現的多元美味，顯示台灣鯛是台灣水產養殖中的重要寶藏。此次事件雖然波及市場，但也促使業界與政府加強食品安全管理與溯源機制，投入更多智慧養殖科技，推動台灣鯛產業向更高標準邁進。

張麗善強調，針對口湖漁業生產合作社漁民損失跟聲譽，縣府將全力協助受影響業者啟動求償程序，保護漁民朋友，並加強把關與強化消費者教育，打造更透明安心的產銷環境。也重申雲林縣對食安嚴格守護，請所有消費者安心選用。

雲林縣口湖漁類生產合作社特助王揮評說，針對這次事件損失部分目前仍在統整中。後續相關問題合作社則會透過法律顧問與高雄市衛生局接洽。





