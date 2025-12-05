烏龍檢驗重創商譽！鯛魚合作社怒喊求償 雲林縣府：必要時助提國賠

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

全聯販售之台灣鯛魚片日前傳驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」全面下架，豈料竟是烏龍一場。高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會道歉，坦承疑因一名已離職的29歲陳姓研究助理更動儀器設定，導致檢測結果放大10倍。對此，口湖漁類生產合作社憤怒表示一定要求償，並在今（5）日上午10點召開記者會。

全聯販售之台灣鯛魚片日前傳驗出動物用藥卻是一場烏龍。（圖／截自口湖漁類生產合作社官網）

口湖合作社指出，事發後已主動將同批次「鯛魚排（大）」送交SGS複驗，結果均為「未檢出」，並已提供給雲林縣衛生局備查。合作社總經理王益豐今日在記者會再次強調，第一時間已啟動完整追溯並邀請雲林衛生局檢驗，確認產品並無違規，卻因高雄市衛生局的誤檢而遭受重大商譽與財務損失。

口湖合作社表示在第一時間自主檢驗。（圖／截取自口湖漁類生產合作社官網）

雲林縣府表示，農業處在接獲訊息後立即派員前往魚塭採樣，4日出爐的檢驗結果同樣顯示「未檢出」。縣府強調，此次烏龍造成合作社與養殖戶雙重損害，若業者決定提出國賠，縣府將提供必要的法律支持。

在昨晚的道歉記者會上，高雄市衛生局長黃志中、副局長潘炤穎與檢驗科科長林學慶三人於鏡頭前深深鞠躬，向合作社、全聯及受影響消費者致歉。衛生局表示，此次疏失源自慣性操作下未落實複核制度，才讓初檢與複驗都出現相同錯誤。後續動機與責任將交由司法單位釐清，局方也承諾全面檢討檢驗流程與內控機制，避免類似事件再度發生。

