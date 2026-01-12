烏龍派出所遭網友用AI配不雅台詞 北市配音工會發聲：嚴重踐踏專業尊嚴

台北市 / 林彥廷 綜合報導

隨著AI越來越進步，網路中用AI創作的作品層出不窮，近日有網友在社群中PO出AI配音的卡通片段，其中台詞大量更改成不雅台詞。對此，台北市配音人員職業工會發出聲明表示，「配音員不是素材庫，聲音更不是免授權資源，再次強調，請不要讓聲音工作者成為科技下的犧牲品。」

一名網友於Threads發出用AI配音的烏龍派出所片段，其聲音用了原本聲優的配音，但台詞卻遭更改成不雅台詞。影片曝光後有人笑稱「原來我以前看的都是盜版」、「第一次看正版，有點緊張」、「這沒講AI 我都懷疑這集我沒看過」。

但有不少網友指出，「不太舒服 你確定配音員想他的聲音講這些不堪入耳的話嗎？」、「不要把配音員聲音丟Ai」、「有得到原本配音員的聲音使用授權嗎？」、「拜託尊重配音員好嗎」等。

對此，台北市配音人員職業工會今（12）日發出聲明指出，任何未經授權擅自盜用配音員聲音並利用 AI 生成內容的行為皆屬侵權，將配音員的聲音用於不雅、惡意戲謔的二次創作已嚴重踐踏專業尊嚴。

台北市配音人員職業工會表示，若有任何相關影音還請立刻下架所有相關內容，停止一切使用、散布與分享等行為。若持續散布工會將依法追究責任不排除採取法律行動。配音員不是素材庫，聲音更不是免授權資源，再次強調，請不要讓聲音工作者成為科技下的犧牲品。

