《烏龍派出所》台配遭殃！AI惡搞亂開黃腔 配音公會怒了：依法究責

近日《烏龍派出所》動畫被人用AI拿來惡搞，還用經典的台灣配音來黃腔，引起許多網友討論。（示意圖，讀者提供）

隨著AI科技逐漸進步，有許多影片經過AI處理後，可以以假亂真。近日《烏龍派出所》動畫就被人用AI拿來惡搞，還用經典的台灣配音來黃腔，引起許多網友討論。對此，台北市配音人員職業工會今（12）日發出嚴正聲明，指配音員的專業不容任何形式的侵害，未經授權擅自盜用配音員聲音並利用AI生成內容的行為皆屬侵權，呼籲大家停止一切使用、散布與分享等行為，若持續散布將依法追究責任，不排除採取法律行動。

有許多人會運用AI來創作，不過若未獲得原創授權，就將其惡搞導致許多人混淆，可能因此違法侵權。像過去有許多藝人、名醫、名人及政治人物都曾因此受害，甚至有人因此被詐騙，延伸出不少新的社會問題。

近日有一段《烏龍派出所》的台配影片在網路上流傳，配音就宛如是原本配音員所錄製，但仔細一聽開黃腔的大尺度內容，加上牽強的劇情，不難發現是AI後製變造的，這段AI變造的影片曝光後，在網路上引發熱議。

對此，台北市配音人員職業工會今於社群媒體po出嚴正聲明，強調配音員的專業不容任何形式的侵害。任何未經授權擅自盜用配音員聲音，並利用AI生成內容的行為皆屬侵權，將配音員的聲音用於不雅、惡意戲謔的二次創作已嚴重踐踏專業尊嚴。呼籲有何相關影音的人，請立刻下架所有相關內容，停止一切使用、散布與分享等行為。若持續散布，工會將依法追究責任不排除採取法律行動。公會也再度強調，配音員不是素材庫，聲音更不是免授權資源，「請不要讓聲音工作者成為科技下的犧牲品。」

