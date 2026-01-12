《烏龍派出所》狂開黃腔？慘被他用AI惡搞 北市配音工會出手撂重話

娛樂中心／蔡佩伶報導

烏龍派出所是許多人的童年回憶。（圖／翻攝自華視官網）

日本知名動漫《烏龍派出所》是許多大小朋友的心中回憶，尤其以國語配音最為經典，但沒想到隨著AI技術成熟，竟有網友以AI配音惡搞台詞內容，對此，台北市配音人員職業工會震怒發聲了。

近日，有網友發現在社群流傳的《烏龍派出所》雖然劇情一樣，但台配內容卻「怪怪的」，後續抓包竟是網友透過AI用原本聲優的配音，並增添了許多不雅台詞，有網友認為很幽默，但也有部分網友表示不太舒服，質疑不尊重配音員。

沒想到該片段也引起台北市配音人員工會注意，發文強調配音員的專業不容許有任何形式的侵害，尤其以惡意戲謔的方式，都是踐踏配音員的尊嚴，強調該名網友已經屬於侵權行為，呼籲對方立即下架相關內容，否則將會依法追究相關的法律責任。

台北市配音人員工會發出聲明。（圖／翻攝自Threads）

