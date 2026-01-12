《烏龍派出所》遭AI惡搞狂講不雅台詞 北市配音工會：不排除提告

動畫《烏龍派出所》因道地配音、台味十足的呈現方式，成為許多人的童年回憶，甚至是吃飯時必配的影片。沒想到近日有人用AI惡搞，說出的台詞遭大量竄改為不雅內容。對此，台北市配音人員職業工會發出聲明表示，「配音員不是素材庫，聲音更不是免授權資源，再次強調，請不要讓聲音工作者成為科技下的犧牲品。」

一名網友在Threads發出一段《烏龍派出所》片段，表示「現在AI配音越來越逼真了…」，仔細一聽發現影片中的台詞遭竄改，還擷取原版台灣配音員的聲音模型，讓劇中的人物講出大量不雅台詞。影片曝光後，雖吸引超過萬人按讚、轉發，但也引發不少爭議。

台北市配音人員職業工會更是發出嚴正聲明回應，指出「配音員的專業不容任何形式的侵害。任何未經授權擅自盜用配音員聲音並利用 AI 生成內容的行為皆屬侵權，將配音員的聲音用於不雅、惡意戲謔的二次創作已嚴重踐踏專業尊嚴」。

配音工會強調，配音員不是素材庫，聲音更不是免授權資源，不要讓聲音工作者成為科技下的犧牲品，並請貼文者立刻下架所有相關內容，停止一切使用、散布與分享等行為，「若持續散布工會將依法追究責任不排除採取法律行動」。

責任編輯／陳俊宇

