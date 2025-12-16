烏龍爆料國中女吸喪屍煙彈 黃瓊慧翻車遭洗版：為了聲量傷害孩子 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／桃園報導

桃園一名國中女生日前在校內吸食電子煙後，出現全身顫抖及昏倒等情形，民進黨市議員黃瓊慧第一時間發文，指「喪屍煙彈」入侵校園，然而，桃園市警局少年隊昨（15）日表示，該生經尿液鑑驗後，對喪屍煙彈呈現陰性反應。對此，黃瓊慧在Threads發文，直言「其他複雜因素已超越個人能揭露的範圍」，網友則不領情，在下方洗版「已經澄清了是陰性了，妳還在堅持啥」、「翻車到習慣成自然」、「不要為了聲量傷害孩子好嗎？」

桃園市警局少年隊昨日表示，案發後，少年隊9日到校初篩查扣，並經家長同意於隔天採集女學生尿液，分別將查扣煙油送尖端先進醫藥公司，女學生尿液送新生生物科技公司兩家專業鑑驗公司，針對「喪屍煙彈」之檢驗結果均呈現陰性反應，故案情從施用毒品轉為未成年私用電子煙，後續將函由教育局輔導、衛生局裁罰。

關於本案，案發隔天，黃瓊慧即在臉書及Threads爆料，直言桃園一名國中女學生在學校「吸食喪屍煙彈」，出現全身顫抖、走路S型等詭異舉止。如今調查曝光，黃瓊慧也在個人社群平台回應，指出此案初檢為陽性，複驗結果呈陰性，直言案發隔天少年隊才入校採檢，錯失第一時間的採樣時機，甚至強調自己有詢問檢驗科的朋友，得知學生使用的電子煙內，化驗可驗出微量伊托咪酯，但從毛髮或尿液都驗不出，「沒超過某個數值就可能標示為零，但不代表這種有害的成分不存在」。

然而，網友對黃瓊慧的說明並不領情，包含臉書及Threads下方都出現質疑聲浪，包括「器具跟煙彈化驗了還是陰性啊，議員妳的資訊不但造謠，被發現了還死不悔改耶」、「本來對妳沒什麼特別的印象，但從這件事開始，我會對妳往後關切的議題，都抱持著懷疑觀望的態度」、「濫用民意代表媒體影響力，抹黑學校教職員與該位女學生，所以莫名其妙被妳抹黑的人是活該嗎」、「可以請妳下次查清楚在說..妳在造成家長跟小孩恐慌」。

另外，有網友翻出黃瓊慧過往翻車「事蹟」，「請問黃議員是否還記得只依據鏡週刊報導內容就公審社工，而不查明全面和實際狀況事實呢？」、「真相已經是陰性， 但某人的操作， 從頭到尾卻陽性的政治操作」、「依《社會秩序維護法》第63條第1項第5款，散布謠言足以影響公共安寧者，亦應依法究責，呼籲大家檢舉黃瓊慧」。

照片來源：翻攝自黃瓊慧臉書、Threads

