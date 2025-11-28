烏龍茶之光！台灣冰淇淋首次榮獲Sherbeth Festival首獎

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化鹿港老街的冰淇淋，也能征服全球味蕾！山風藍義式冰淇淋創辦人趙韻嵐，以在地食材研發的「烏龍茶之光」，在義大利第17屆Sherbeth Festival國際冰淇淋節一舉擊敗50多位世界頂尖冰淇淋職人，拿下世界冠軍，成為台灣冰淇淋首次在該賽事奪得首獎，讓「Made in 彰化」的甜點正式登上國際舞台。

山風藍冰淇淋創辦人趙韻嵐，以鹿港蜂蜜與紅烏龍茶製作的「烏龍茶之光」，征服義大利評審，摘下世界冠軍，縣長王惠美特地前往向趙韻嵐祝賀。（縣政府提供）

今（28）日，縣長王惠美特地前往鹿港老街的山風藍義式冰淇淋店，親自向趙韻嵐致意祝賀，現場氣氛熱烈，店內擠滿前來品嘗冠軍冰淇淋的民眾。王惠美說，「這次山風藍憑藉在地優質農產，創造出獨一無二的口味，不只是彰化的驕傲，更是台灣的驕傲！」她鼓勵民眾到鹿港旅遊時，一定要親自嚐嚐這款香氣四溢的「烏龍茶之光」。

山風藍冰淇淋除了冠軍口味，還有多款特色在地風味，運用社頭芭樂、大村葡萄、溪州黑米、福興牧場鮮乳，以及鹿港在地蜂蜜，開發出符合台灣人味蕾的創新冰淇淋。此次奪冠的「烏龍茶之光」，選用鹿港百花蜂蜜與台東紅烏龍茶製作，評審讚賞它「香氣純淨、口感兼具傳統與創新」，一入口就能感受到茶香和蜂蜜的溫潤甜香，令人印象深刻。

趙韻嵐說，當初在香港工作時，心裡一直想著能否回家鄉鹿港發展。2018年，她帶著先生的支持與滿滿熱情回台創業，成立山風藍。這八年來，她不斷學習義式冰淇淋技藝，也將在地食材融入冰淇淋之中，從挑選食材到調味，每一步都親力親為。

彰化縣政府指出，為鼓勵青年返鄉創業，縣府設立「青年創業獎勵補助1,000萬元」，只要年齡18至45歲、設籍彰化的青年完成創業課程並提交提案，就可申請補助，其中「創業圓夢類」每人最高可拿30萬元。目前已有136位青年成功創業，累計補助金額超過3,300萬元。縣府表示，將持續協助青年朋友在家鄉打造穩定且有幸福感的創業環境。

現場民眾試吃後紛紛表示，烏龍茶香氣濃郁、甜而不膩，入口即化的口感令人驚艷，「沒想到鹿港就有世界冠軍冰淇淋，真想每天都來吃！」現場氣氛充滿歡笑與驕傲，也讓這場冰淇淋冠軍的喜悅，傳遞給更多人。