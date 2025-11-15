「烏龍茶之光」登頂世界冰淇淋大賽 鹿港味征服義大利

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】台灣冰淇淋再次在國際發光！彰化鹿港的冰淇淋職人趙韻嵐遠赴義大利，在有「冰淇淋界奧斯卡」之稱的 Sherbeth Festival 世界大賽中，以融合台東紅烏龍與鹿港蜂蜜的創作奪下冠軍，讓台灣風味在國際舞台大放異彩。

台灣冰淇淋再創佳績！鹿港職人趙韻嵐以「烏龍茶之光」作品勇奪義大利國際冰淇淋大賽冠軍。（照片由趙韻嵐提供）

台灣冰淇淋飄香義大利！來自彰化鹿港的冰淇淋職人趙韻嵐與丈夫攜手出征，參加第17屆 Sherbeth Festival 國際冰淇淋節世界大賽。這場比賽聚集全球頂尖義式冰淇淋名家，被視為冰淇淋界的最高殿堂。面對來自世界各地的強敵，趙韻嵐以作品「烏龍茶之光」一路過關斬將，成功抱回冠軍獎盃。

頒獎典禮上，趙韻嵐與丈夫拿出特地準備的台灣國旗，高舉向全場揮舞，在異鄉展現滿滿驕傲。台下觀眾報以熱烈掌聲，許多人紛紛上前祝賀，場面相當動人。「能在世界舞台上讓大家看到台灣，我真的很感動。」她說。

趙韻嵐從小在鹿港長大，返鄉創業後在天后宮老街旁的百年古宅創立「山風藍義式冰淇淋」。她堅持以彰化農產為靈魂，用社頭芭樂、大村葡萄、花壇茉莉、溪州黑米、福興鮮乳與鹿港蜂蜜等食材，研發出帶有濃厚土地氣息的冰淇淋口味。今年春天一推出「香菜冰淇淋」更引爆討論，成為遊客到鹿港必打卡的創意甜點。

這次得獎作品「烏龍茶之光」靈感同樣來自台灣土地。她選用經重焙的台東紅烏龍作為基底，再以鹿港在地的百花蜂蜜平衡茶香，使整體層次更加柔和細膩。作品端上評審桌後立即引發驚豔，獲評「香氣純淨、平衡度佳、風味細膩」，從百位競品中脫穎而出。

得獎消息傳回台灣後，彰化縣長王惠美今（15）日第一時間向她致賀，表示看到彰化青年在世界級賽事奪冠感到非常振奮。「她不只把世界冠軍帶回來，更把鹿港、把彰化的味道推向國際。」王惠美說。

王也提到，縣府提供最高30萬元的青年創業補助，歡迎年輕人勇於創業、發揮創意，也邀請大家到鹿港走走，親自品嘗「世界冠軍」的在地風味，支持年輕返鄉品牌。