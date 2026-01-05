烏龍鯛藥檢、狼官性侵爭議齊發 衛生局長下台呼聲高？知情者曝可能性

全聯台灣鯛魚排禁藥檢驗案逆轉，高市衛生局長黃志中（中）、副局長潘炤穎（左）、檢驗科長林學慶（右）4日傍晚為檢驗疏失道歉。高市府衛生局提供



高市府衛生局前高層涉濫權查詢未成年少女個資並性侵，在野要求究責聲浪不斷，衛生局長黃志中下台成焦點；他任內曾爆發全聯「鯛魚烏龍藥檢案」風波，連續爭議也讓外界質疑市府如何止血？不過，據知情人士透露，黃志中下台的可能性並不高。

高市府衛生局心衛中心何建忠任職於心理衛生體系高層，其妻任社會局家庭防治中心，案發後涉嫌洩密，社會局已記兩大過並免職，刑責另案偵辦。案件曝光後，引發社會譁然，在野黨更質疑市府資訊安全與制度管理是否存在漏洞。

國民黨高雄市議會黨團則開記者會抨擊市府知情半年卻未對外說明，質疑蓋牌卸責，要求市長陳其邁道歉，並點名黃志中應下台負起政治責任；立委柯志恩直指，衛生局以「保護被害人」作為不揭露理由，是「搞錯方向」，真正問題在於長期監督失靈與內控破洞。

國民黨多位市議員也砲轟，若非檢調與媒體揭露，案件恐將永遠被埋沒，並要求成立專責調查小組，檢視個資防護及內控機制，追究相關責任。

黃志中則發表千字聲明表示，偵辦期間未對外說明，是基於保護被害人，避免二次傷害及防範自殺風險，「重來一次，仍會選擇先救孩子的命，相關誤解與政治壓力願意承擔」。

市府指出，案件持續配合司法調查，對違法者嚴正究責，同時檢討保護機制，引入外部專業審視，保障服務對象權益，避免二度傷害，並強化資訊系統權限控管與資安稽核。

據知情人士透露，目前仍傾向將責任限縮在個案與制度補強層次，認為已即時解聘涉案人員、啟動制度檢討，短期內不太可能有人事異動，並直言「黃志中下台的機率並不高」。

回顧黃志中任內最大爭議之一，去年爆發的「全聯鯛魚片檢驗事件」，當時衛生局公布鯛魚片疑似含禁藥，引發通路下架、漁民恐慌，後續卻證實為檢驗與程序問題，重創產業信心；事件最終僅以內部檢討與口頭警告收場，黃志中未被撤換，引發外界質疑市府問責標準。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

