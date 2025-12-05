烏龍鯛魚排究責！4人記過 衛生局長口頭告誡

高雄市衛生局特別派員北上致歉。（圖／東森新聞）





全聯鯛魚排有禁藥，證實是搞烏龍，原因是負責的女研究助理變更到檢驗設定值，她向警方說是操作不小心，但怎麼會就在離職前出錯，檢調為了釐清，指派從台大農業化學系畢業的女檢察官出馬調查。而出包的女研究助理，她碩士畢業，有食品科學背景，考上高普考11月4日離職，鯛魚排是她最後一個檢驗任務。至於究責結果，衛生局副局長等4人記過，局長口頭告誡。

4日深夜到刑大做筆錄，這名黑衣女子是高雄衛生局前研究助理，坦言操作不慎，搞出全聯毒鯛魚排烏龍事件。高雄市長陳其邁受訪，三度致歉止血。

高雄市長陳其邁：「因為衛生局檢驗錯誤道歉，真的是非常不好意思，這種疏失是非常的不應該，所犯的這個錯誤。」

這名女研究助理在高雄市衛生局檢驗科上班，大概有1年半的時間。據了解，她是碩士畢業，具有食品科學相關背景。

違反標準程序的陳姓女研究助理29歲，有食品科學以及檢驗相關專業，去年到職。今年10月底負責鯛魚排檢驗時，動到設定條件，首次檢驗含禁藥數值0.030ppm。而她日前考上高考，完成這項任務後11月4日離職，接手人員二次檢驗，算出0.028ppm，衛生局發布毒鯛魚排消息，沒想到卻是接連2位人員都失誤。

高雄衛生局副局長潘炤穎：「第二位同仁應該也要去覆核。」

檢驗出包，檢調要查明是故意還是疏失，特別指派有相關背景的檢察官。其中這名林姓女檢座是台大農化系畢業，就是因為相關動物用藥檢驗分析得具有專業知識。

口湖漁類生產合作社總經理王益豐：「總算還我們口湖漁類合作社一個清白。」

養殖漁民許朱元：「我擔心到睡不著也吃不下，盡量要注意往後的檢查。」

鯛魚排風波，全聯不提告、不計價，但下架損失的鯛魚片，價值估計超過1100萬。衛生局派員北上致歉，這幾天的煎熬跟委屈終於還了清白。口湖合作社跟漁民不提告追究，但會求償損失。至於烏龍案，究責結果副局長等4人記過，衛生局長口頭告誡，全面檢討錯誤。

