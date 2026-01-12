烏龍麵「成本高於售價」賣1年 老闆自嘲果然「大烏龍」

一名早午餐老闆近日意外發現，店內供顧客加點的烏龍麵，售價訂在15元，但實際進貨價格卻要16元，等於每賣一份就少賺一元，長時間下來持續虧損，讓他忍不住苦笑，完全是創業過程中的「大烏龍」。

原PO在Threads上發文詢問，「大家創業有沒有做過什麼蠢事？」他透漏，自己已經經營早午餐店多年，店內加點烏龍麵的價格一直維持15元，直到最近重新檢視帳目時，才驚覺成本居然要16元，高於售價，而他就這樣傻傻的賣了長達一年半之久。

貼文曝光後，反而獲得不少網友肯定，「這可能是你創業唯一做對的事，Costco 烤雞一樣的模式」、「根本是經營之神的操作，先有一個不賺錢的商品吸引客人順便買其他更賺錢的品項」、「這就是你賣了一年半還存在的原因」、「這其實是一個好操作耶，會有人因為烏龍麵15元去買的，例如：我」。

另外，也有不少有創業烏龍的網友在留言區分享自身血淚史，「當初foodpanda剛上線，不知道抽成%數，過年期間置頂廣告加上折扣優惠加上抽成，營業額15萬結果實際入帳4萬多…還沒扣成本」、「臘肉本錢180，我賣150傻傻也賣了好幾年…直到批發商來不及進貨給我賣我才知道我賠錢賣！」、「剛開始用蝦皮，以為買家退貨雙方都不用付運費，結果某天發現我已經傻傻代付1600多元的運費，哈哈」。

