烏龍！ 保時捷放停車場無端遭砸 2嫌到案稱「砸錯車」

宜蘭縣 / 綜合報導

最近有民眾到宜蘭旅遊時，入住一間五星級酒店，結果停在停車場的車子，卻無故被破壞，前後的車窗玻璃，都被砸毀，警方循線逮到兩名嫌犯，他們供稱是因為之前有發生過行車糾紛，所以看見同一款車子開進停車場，才會動手報復，但警方追查後才發現，根本是烏龍一場，嫌犯砸錯了對象。

保時捷擋風玻璃呈現蜘蛛網狀，後側擋風玻璃，更是直接被敲破兩個大洞。被砸車的車主，看到這一幕傻眼，前一天才從新北市開車，到宜蘭度假，入住共用停車場的五星級酒店，一早要用車時，看到自己的愛車被砸。

廣告 廣告

報警調閱監視器才發現，兩名嫌犯騎機車雙載，進到停車場，疑似拿擺在現場的滅火器，外加自備榔頭，把停放在停車格裡的白色保時捷，敲成這副模樣。

警方調閱監視器後，很快鎖定兩名男子，他們到案時供稱，日前曾在宜蘭和一輛白色保時捷，發生行車糾紛，路過附近看到，疑似同一輛車開進停車場，兩人一路尾隨，趁深夜動手砸車洩憤，不過警方比對車牌後發現，真正發生行車糾紛的車輛，和被砸的保時捷，車牌後4碼數字一樣，但前面的英文字母不同。

民族所所長吳永望說：「在犯罪現場也查扣相關犯案工具，後續會以毀損罪移送宜蘭地方檢察署偵辦。」只憑印象認車結果砸錯車，鬧出大烏龍，兩名嫌犯除了面臨刑責，後續還得賠償，高價進口車的修理費用。

原始連結







更多華視新聞報導

台中惡煞凌晨砸車傷人 1人多處撕裂傷送醫

全聯鯛魚排禁藥烏龍 養殖戶怒：要跟高市衛生局求償

台中爆砸車傷人！ 男前晚「砸媽媽車」疑遭親友報復

