烏龍？全聯台灣鯛排複檢結果出爐 「恩氟喹啉羧酸」未檢出

首次上稿 12-02 22:53更新時間 12-03 07:08

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心販售的台灣鯛魚排被檢出動物用藥殘留，供應商口湖漁類生產合作社火速將同批次商品「鯛魚排(大)」的原料留樣品送交第三方公正單位SGS進行複驗，昨天(2日)正式收到檢測報告，結果顯示「恩氟喹啉羧酸」未檢出，也就是無檢出動物用藥殘留。

此份自主複檢的報告也將轉交雲林縣衛生局。

口湖漁類生產合作社也隨機抽樣同商品之不同批號，送交公正單位SGS進行檢測，結果也是未檢測出「恩氟喹啉羧酸」 。

廣告 廣告

口湖漁類生產合作社指出，所有原料魚於捕撈、宰殺前均已依法對台灣鯛原料進行檢驗，結果同樣「未檢出」動物用藥，所有原料魚均在符合食品安全法規後，才能進入後續加工流程。

口湖漁類生產合作社強調，一直以來競競業業經營水產事業，每批台灣鯛採取嚴格的自主檢驗流程，「SGS逐批送驗」制度， 每批皆具完整SGS檢驗報告，官網亦定期更新最新檢驗報告。

日後仍會與主管機關保持密切聯繫，並主動揭露後續檢驗、查核相關資訊，以最高標準維護食品安全，確保消費者權益。

高雄市衛生局抽驗全聯路竹中正店的「台灣鯛排(大)效期2027年9月16日」，驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，供應的合作社、養殖場都來自雲林縣。

全聯、大全聯全台門市已第一時間將該商品不分批次全面下架，並等待衛生局複檢及廠商複檢結果。

如今，供應商自主送檢的結果出爐，結果顯示「恩氟喹啉羧酸」未檢出，也就是無檢出動物用藥殘留。

究竟是哪個檢驗環節出現問題？仍待主管機關儘速釐清，還業者一個清白。

【看原文連結】

更多自由時報報導

不寫台灣改填「這國」 高三生公民考卷竟遭扣分

「基隆－石垣島」航班月底開航 單程票價2000元起

「北台灣最大夜市」突宣布提前收攤！ 最後營業時間曝光......

「送老婦32元電鍋」涉貪起訴 兢兢業業34年清潔員一審宣判

