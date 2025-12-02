烏龍？全聯台灣鯛排複檢結果出爐 「恩氟喹啉羧酸」未檢出
首次上稿 12-02 22:53更新時間 12-03 07:08
〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心販售的台灣鯛魚排被檢出動物用藥殘留，供應商口湖漁類生產合作社火速將同批次商品「鯛魚排(大)」的原料留樣品送交第三方公正單位SGS進行複驗，昨天(2日)正式收到檢測報告，結果顯示「恩氟喹啉羧酸」未檢出，也就是無檢出動物用藥殘留。
此份自主複檢的報告也將轉交雲林縣衛生局。
口湖漁類生產合作社也隨機抽樣同商品之不同批號，送交公正單位SGS進行檢測，結果也是未檢測出「恩氟喹啉羧酸」 。
口湖漁類生產合作社指出，所有原料魚於捕撈、宰殺前均已依法對台灣鯛原料進行檢驗，結果同樣「未檢出」動物用藥，所有原料魚均在符合食品安全法規後，才能進入後續加工流程。
口湖漁類生產合作社強調，一直以來競競業業經營水產事業，每批台灣鯛採取嚴格的自主檢驗流程，「SGS逐批送驗」制度， 每批皆具完整SGS檢驗報告，官網亦定期更新最新檢驗報告。
日後仍會與主管機關保持密切聯繫，並主動揭露後續檢驗、查核相關資訊，以最高標準維護食品安全，確保消費者權益。
高雄市衛生局抽驗全聯路竹中正店的「台灣鯛排(大)效期2027年9月16日」，驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」0.028ppm，供應的合作社、養殖場都來自雲林縣。
全聯、大全聯全台門市已第一時間將該商品不分批次全面下架，並等待衛生局複檢及廠商複檢結果。
如今，供應商自主送檢的結果出爐，結果顯示「恩氟喹啉羧酸」未檢出，也就是無檢出動物用藥殘留。
究竟是哪個檢驗環節出現問題？仍待主管機關儘速釐清，還業者一個清白。
