烏龍！全聯台灣鯛魚排檢出動物用藥有誤 高市衛生局致歉

全聯台灣鯛魚排檢出動物用藥有誤，高市衛生局長黃志中（中）、衛生局副局長潘炤穎（左）、檢驗科長林學慶（右）致歉。（紀爰攝）

高市衛生局11月26 日檢出賣場全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，12月4日經內部調查因檢驗科內部儀器品管紀錄正常，惟設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，此操作人員疏失為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。

衛生局說明，關於台灣鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」一案，經衛生局主動釐清發現為人為錯誤，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大十倍，正確結果應為「未檢出」。此異常事件於發現第一時間通報中央主管機關食藥署，衛生局並深入追查，確認此為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄。

衛生局今向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任。衛生局已將全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避。

