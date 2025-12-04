烏龍一場！全聯台灣鯛魚排驗出禁藥 衛生局：檢驗儀器設定遭更改

台灣鯛魚排被驗出動物用藥，經調查是烏龍一場。（翻攝畫面）

全聯超市販售的「台灣鯛魚排」，日前在例行抽驗，被檢出「不得驗出」的動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」，超市業者急下架，供應商喊冤將原料樣品送交第三方公正單位SGS複驗，結果未檢出。高雄衛生局調查結果今天（4日）出爐，發現是烏龍一場。初步調查檢驗科內部儀器品管紀錄正常，但是設定條件遭更改，導致最終檢驗計算結果為「不合格」，是操作人員故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。

【全聯官方聲明】

關於鯛魚新聞事件，首先誠摯感謝高雄市政府及衛生局在第一時間積極釐清事實、還原真相，以專業、嚴謹的態度守護全台的食品安全。此次事件中，高雄市政府展現了高度的行政效率與責任感，不僅協助澄清誤解，也為產業與消費者提供最重要的科學依據。我們也同時感謝各地衛生局持續的指導與監督。

全聯集團始終將食品安全視為最重要的承諾。身為本土企業，我們深知每一項產品承載著農民的心血與消費者的信任。未來，全聯將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更加嚴格的食安管理，確保商品安全無虞，讓消費者安心選購、放心食用。





