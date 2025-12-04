烏龍一場！高雄市衛生局認鯛魚檢驗錯誤 全聯聲明：感謝還原真相

高雄市衛生局今（4）日鄭重致歉，針對日前抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥一事，經內部調查發現係因「設定條件遭更改」，屬「人為錯誤」，研判為故意或過失。衛生局指出，該錯誤導致檢驗值被放大10倍，正確結果應為「未檢出」，並已將相關人員移送檢調釐清。

全聯隨後於傍晚發布聲明，感謝高雄市政府與衛生局在第一時間主動釐清事實、還原真相，以專業嚴謹的態度維護全台食品安全。

全聯表示，高雄市政府展現高度行政效率與責任感，不僅協助澄清社會誤解，也提供產業與消費者最重要的科學依據。公司並對各地衛生局長期以來的監督與指導表達感謝。

全聯強調，食品安全始終是企業最重要的承諾。身為本土企業，全聯深知每一項商品都承載著農民的心血與消費者的信任。未來將持續與中央及地方政府密切合作，全面落實更嚴格的食安管理制度，確保商品安全無虞，讓民眾安心選購、放心食用。

