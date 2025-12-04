烏龍！美內華達州「5.9強震」證實誤報 USGS致歉

即時中心／林耿郁報導

美國內華達州當地時間4日上午，緊急發布5.9地震警報，不過隨後證實為誤報；美國地質調查局USGS表示，自動地震偵測系統當天稍早誤發了一則地震報告，這項誤報使得距離震央約290公里外的舊金山灣區民眾手機響起警報，提示居民「趴下！掩護！抓牢！」幸好只是一場虛驚。

馬有失蹄？《美國今日（USA TODAY）》報導，USGS回應「地震並未發生，相關資料已移除」；並強調正在調查誤報原因，後續會再對外說明。

美國西海岸「ShakeAlert地震預警系統」主要於加州、俄勒岡州與華盛頓州運作，提供強震即時警報。

USGS指出，該系統自2019年至2023年間，成功偵測95起規模4.5以上地震。這些事件中僅有1次誤報，另有7起原以為是誤報，後來證實「真有此震」。

內華達州是全美地震第三多的區域，僅次於加州與阿拉斯加；自1990年以來，該州已記錄至少80起規模4.5以上地震，其中包括2020年Monte Cristo地區規模6.5強震。

另外敏感的地震儀，也曾錄下10次核武器試爆震動資訊，表現良好。

