烏龜「快逃啊」超會跑！牠家被燒了 龜派大發功順利逃生

美國南加州一間民宅近日發生火警，這間民宅內的烏龜欄舍燒起來，不過監視器也拍到，住在欄舍內的烏龜自行逃生，而且跑超快，顛覆人類對烏龜的刻板印象。

據美國《ABC新聞網》報導，事發在本月8日，這間屋子的主人湯姆（Tom）外出，去參加朋友舉辦的超級盃派對。但沒有想到烏龜欄舍的暖氣燈起火，導致整間欄舍都燒起來，不過住在裡面的烏龜女生李歐（Leo），則是逃生成功。

監視器畫面拍到，李歐自行逃生，但牠跑超快，顛覆一般人「烏龜跑得慢」的刻板印象。事後這段影片被湯姆上傳網路，網友們驚奇地說：「烏龜很聰明的！不要以為牠很笨。」、「這女孩太厲害了。」、「原來烏龜可以跑這麼快！」另外還有網友調侃說：「該不會是烏龜放火的吧？」

李歐表示，在出門前，他為李歐的欄舍點開加熱燈，讓李歐可以保暖，但疑似是加熱燈出了問題，最後導致火警。有鄰居跟他說，雖然第一時間看到有火苗竄出，但還來不及撲滅，整間烏龜屋就燒起來了。李歐也提醒其他烏龜飼主，一定要特別注意加熱燈的使用，避免發生類似事件。



