烏龜「愛愛聲音」勾人 籃籃不顧形象湊近聽

若潼（左起）、籃籃、阿翔、楊繡惠、曾瑋中。（民視提供）

阿翔、籃籃、楊繡惠在民視、八大《綜藝新時代》帶領來賓若潼、曾瑋中前往嘉義太保，走訪風景優美的故宮南院和萌寵樂園。眾人在參觀途中，目擊兩隻烏龜正在做羞羞的事，楊繡惠忍不住驚呼：「我活到60歲，第一次知道烏龜在傳宗接代竟然會有聲音！」激動的籃籃更是立刻拿著收音設備，對著烏龜收「喔~」的音。

萌寵樂園有著各種挑戰，先是利用飼料訓練「大頭」羊轉圈、握手，率先挑戰的曾瑋中，僅用少量飼料便成功與大頭握手，籃籃也順利引導牠轉圈，畫面又萌又療癒。

籃籃、阿翔特別拿著收音設備幫烏龜收音。（民視提供）

大家體驗在水豚身上擺放橘子。（民視提供）

接著，大家挑戰在水豚頭上疊橘子，情緒穩定的水豚面對園長在他的頭上疊了兩顆橘子竟毫無反應，讓籃籃激動大喊：「好可愛！我要拍照」，甚至跟若潼一起挑戰在水豚身上疊滿橘子，逗得眾人哈哈大笑，效果十足。

最後一關，體驗讓西非摩洛哥的侏儒山羊「山羊上背」，飼育員示範背對著高處的山羊彎腰，沒想到山羊竟一躍跳到他的背上，讓眾人驚呼連連。曾瑋中率先嘗試為山羊遞台階，沒想到阿翔立刻加碼喊：「要再給牠一個台階下！」籃籃、若潼、楊繡惠聽後接續排成一列，讓山羊踩著走過去，楊繡惠更是崩潰直喊：「根本就像被拖拉庫撞到！」

