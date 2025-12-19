烏、中高層罕見接觸 同時歐盟拍板千億無息貸款援烏

烏克蘭與中國政府證實，烏克蘭外交部第一副部長基斯利察（Sergiy Kyslytsya）18 日在北京與中國外交部部長助理劉彬舉行政治磋商，雙方就俄羅斯對烏克蘭持續發動軍事侵略的局勢，以及國際社會推動實現長期和平的努力交換意見。 圖:翻攝自X帳號@SergiyKyslytsya

[Newtalk新聞] 烏克蘭與中國政府證實，烏克蘭外交部第一副部長基斯利察（Sergiy Kyslytsya）昨（18）日在北京與中國外交部部長助理劉彬舉行政治磋商，雙方就俄羅斯持續對烏克蘭的軍事侵略局勢及推動長久和平的國際努力交換意見。這場會晤被視為俄烏戰爭爆發以來，罕見的烏中高層外交接觸。

根據烏克蘭外交部聲明，雙方重申，相互尊重主權與領土完整是烏中關係的基石，並討論雙邊議程上的當前問題，包括未來高層接觸規劃、加強貿易與經濟合作，以及在國際組織框架內深化合作的可能性。基斯利察訪中期間，亦與中國學者、分析界代表及多國駐華外交使團成員進行交流，並會晤美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）。

中國外交部表示，劉彬在會談中指出，中烏建交以來，友誼與合作始終是雙邊關係的主旋律，中方願在落實兩國元首重要共識基礎上，推動雙邊關係行穩致遠。基斯利察則表示，烏方高度重視對華關係，恪守一個中國原則，願進一步深化各領域交流合作。中方並指出，雙方也就烏克蘭危機交換意見。

與此同時，歐洲方面也加快對烏克蘭的財政支援步伐。《美聯社》報導，歐盟理事會主席安東尼奧．科斯塔（António Costa）表示，歐盟領導人已同意向烏克蘭提供高達 900 億歐元（約 1,060 億美元）的無息貸款，以滿足其 2026 年至 2027 年的軍事與經濟需求。不過，歐盟尚未就是否直接動用凍結的俄羅斯資產籌資達成共識。

科斯塔在社群媒體上表示，該援助方案將由歐盟在資本市場借款，並由 27 個成員國的七年期預算提供擔保，「我們承諾了，也兌現了」。法國總統馬克宏形容，這項安排是為烏克蘭及其戰爭行動提供資金「最現實、最實際的方式」，並指出協議中設有保護機制，以避免匈牙利、斯洛伐克與捷克共和國承擔額外經濟衝擊。

德國總理梅爾茨也對此決定表示歡迎，並指出援助方案已最終敲定，烏克蘭將獲得零利率貸款，足以支應未來兩年的軍事與預算需求。他同時強調，在俄羅斯支付戰爭賠款之前，其在歐洲遭凍結的資產將繼續被凍結；若俄方拒絕賠付，歐盟將依照國際法，動用這些資產償還貸款。

烏克蘭總統澤連斯基則呼籲歐盟盡快落實資金安排，以確保基輔政府能在新的一年渡過財政難關。國際貨幣基金組織（IMF）估計，烏克蘭在 2026、27 年將需要約 1,370 億歐元資金。澤連斯基曾表示，俄羅斯應支付的戰爭賠款總額將逾 6,000 億歐元。

目前，約 2,100 億歐元的俄羅斯資產在歐洲遭凍結，其中多數存於比利時的歐洲清算銀行（Euroclear）。比利時此前因法律風險與可能引發俄方報復，對相關貸款計畫持保留態度。上週，俄羅斯中央銀行已對歐洲清算銀行提起訴訟，試圖阻止動用凍結資產援助烏克蘭，進一步加劇歐盟內部的法律與政治壓力。

科斯塔則強調，歐盟仍保留在必要時利用凍結俄羅斯資產償還貸款的權利。

