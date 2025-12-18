烏「第 13 組」成俄軍噩夢! 防戰艦再被炸 俄竟港口沉船阻烏無人潛航器

俄羅斯港口發生爆炸。 圖:翻攝自烏克蘭國安局

[Newtalk新聞] 15 日，黑海再度響起劇烈爆炸聲。烏克蘭國家安全局（SBU）發佈重磅通報，指烏方首次使用無人潛航器，在俄軍認為安全的後方南部克拉斯諾達爾邊疆區新羅西斯克港，成功擊傷一艘 636.3 型「基洛」級潛艇。

如果屬實，這將是人類海戰史上首次有無人潛航器使正規潛艦失去戰力。烏克蘭總統澤連斯基顧問卡米申表示，這是「歷史性的首次」，烏海軍發言人普列滕丘克更宣稱，此舉標誌俄烏海戰進入「另一個轉折點」，顛覆了對現代海戰的既有認知。

一艘停泊在羅斯托夫港的船隻在遭到烏克蘭飛彈襲擊後受損。 圖:翻攝自X帳號@NOELreports

俄方則聲稱襲擊未達成預期效果，沒有艦艇受損，但爆炸現場仍被無人機拍攝下來，從照片中可見水柱直衝雲霄，碼頭部分混凝土受損。美國《戰區》（The War Zone）指出，無論潛艇是否受損，襲擊再次證明俄烏衝突成為新軍事技術的實驗場，尤其是無人技術對艦艇構成的新威脅。

烏克蘭 SBU 在社群媒體上表示，此次聯合海軍的特種行動使用了「艦」（Sub Sea Baby）無人潛航器攻擊停泊在新羅西斯克港的潛艇。該艇可搭載「口徑」巡航導彈，具備攻擊烏克蘭內陸目標能力。SBU 指出，因此「潛海嬰」無人水面艇的成功行動，俄方潛艇被迫停靠在新羅西斯克港。

媒體報導稱，「潛海嬰」可能是無人水面艇「海嬰」的水下版本，單價約 24 萬美元，曾於 10 日攻擊俄方「影子艦隊」油輪。烏克蘭輿論評價，這是維持黑海戰力的核心資產。

636.3 型基洛級潛艦為第三代柴電潛艇，造價約 4 億美元（國際制裁後成本升至 5 億美元），因艦體吸音能力強，被稱作「黑洞」。先前烏方自殺式無人艇頻繁襲擊，迫使黑海艦隊主力從克里米亞塞瓦斯托波爾撤離至新羅西斯克。

俄羅斯海軍636.3型柴電潛艦。 圖:翻攝自直新聞

俄黑海艦隊新聞處負責人阿列克謝·魯列夫 15 日聲稱，此次襲擊未造成任何潛艇或人員損失，並發布潛艇襲擊後影片以證明「艦隊一切正常」。然而影片未完整展示潛艇尾部，且碼頭殘骸仍可見。部分俄專家對襲擊有效性表示懷疑，認為無人艇可能擊中了碼頭，但軍事觀察家指出，爆炸發生在 2 艘潛艇停泊位置之間，其中一艘潛艇「輕微受損」。

衛星影像顯示，四艘基洛級潛艇停泊在新羅西斯克港，其中一艘吃水線略有不同。烏方透過 OSINT 分析稱，其水下紫外線潛艇對該地區發動襲擊。

衛星影像顯示，四艘基洛級潛艇停泊在新羅西斯克港，其中一艘吃水線略有不同。烏方透過 OSINT 分析稱，其水下紫外線潛艇對該地區發動襲擊。 圖:翻攝自@lobsterlarryliu

俄羅斯在新羅西斯克港碼頭入口處擊沉數艘駁船，阻止烏克蘭無人機再次進入，實際上限制了黑海艦隊活動，形成自我封鎖。羅斯托夫州長尤里·斯柳薩爾也證實，一艘停泊在羅斯托夫港的船隻遭烏克蘭導彈襲擊，造成人員傷亡。當地緊急救援正撲滅油輪大火，幸未造成石油洩漏，周邊建築亦有部分受損。

烏克蘭幾乎沒有傳統水面艦艇，但由 SBU 下屬「第 13 組」主導的無人艇戰術，已將海上戰線從茲米尼島、敖德薩推進至新羅西斯克。據報導，「第 13 組」由化名「十三號」指揮，已摧毀二十多個俄方海上與空中目標，並掌握跨越吊桿障礙的能力，使俄艦隊出海受限。

《戰區》分析指出，無論俄方潛艇是否受損，無人潛航器的武器化能力已改變黑海局勢，突顯新軍事技術與無人作戰平台在現代戰爭中的關鍵作用。

