烏48小時內恐迎最大規模聯合打擊! 俄戰機就定位、滑翔炸彈量產

烏俄戰場正在升溫，俄羅斯加強部署戰略轟炸機，兵工廠正在趕工12 萬枚的滑翔炸彈。 圖：翻攝自@NOELreport

[Newtalk新聞] 俄羅斯加大對烏克蘭前線與城市的遠程打擊力度，從個案死亡、戰略轟炸機轉場，到可能成形的大規模聯合攻擊，都顯示戰局再度升溫。

Anton Gerashchenko 指出，俄軍近期對哈爾科夫地區的攻擊造成 17 歲的烏克蘭踢拳冠軍 Karyna Bakhur 身亡。他悲痛表示，這名少女本有光明未來，卻在俄羅斯的攻擊中喪生，並向其家屬致哀。

Karyna Bakhur 烏克蘭少女拳擊手在戰爭中身亡，得年只有 17 歲。 圖：翻攝自Gerashchenko_en

同時間，@olddog100ua 指出，俄羅斯正積極將 Tu-95MS 戰略轟炸機從遠東轉移至靠近烏克蘭邊界的基地。目前至少 6 架 Tu-95MS 已部署到俄國歐洲部分的機場，另有 1 架仍在空中調動。此外，至少 3 艘「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈載台已完成裝載，MiG-31K 也具備「匕首」高超音速飛彈攻擊能力。他研判俄軍可能在未來幾日準備發動新一輪結合飛彈與無人機的攻擊行動，優先鎖定烏克蘭能源與天然氣基礎設施。

俄羅斯積極佈屬圖-95MS，這些戰機從亞洲轉移到烏克蘭邊境。 圖：翻攝自@olddog100ua

@NOELreports 進一步指出，俄羅斯已完成一場大型聯合打擊的所有準備，預估可能在 48 小時內發動。潛在威脅包括最多 84 枚 Kh-101 巡弋飛彈（由 Tu-95MS 與 Tu-160 發射）、36 枚 Kalibr 巡弋飛彈、搭載「匕首」的 MiG-31K、高機動「伊斯坎德爾」系統，以及大規模無人機群攻擊。目標同樣集中於能源、交通與軍工設施。

此外，@Aurora107E 引述《路透》報導指出，俄羅斯計畫在今年生產多達 12 萬枚破壞力強大的滑翔炸彈，其中包含約 500 枚新型遠程版本，能攻擊更多城市與城鎮。自 2022 年全面入侵以來，俄羅斯軍工體系持續高負荷運轉，顯示其進入長期戰爭動員狀態。他並評論指出，專制強權在承受戰爭代價上具高度韌性，而自由世界領導方的猶豫不決反而助長普丁信心。

