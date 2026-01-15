烏F-16嚇到不敢升空 ? 蘇-35整合R-77M導彈改寫空戰規則 北約戰術被迫後撤

X 帳號 @NewRulesGeo 評論指出，俄軍主力戰機蘇-35S 的實戰表現，正迫使烏克蘭空軍、甚至北約空戰理論進行調整。 圖:翻攝自X帳號@NewRulesGeo

[Newtalk新聞] 俄羅斯戰機在俄烏戰場的實際表現，再度引發外界對北約空優體系的質疑。X 帳號 @NewRulesGeo 評論指出，俄軍主力戰機蘇-35S 的實戰表現，正迫使烏克蘭空軍、甚至北約空戰理論進行調整。

根據俄羅斯國家技術集團（Rostec）公布的最新數據，蘇-35S「側衛-E」戰鬥機在俄軍空戰擊落紀錄中位居首位，表現甚至超越第五代戰機蘇-57，以及高速攔截機米格-31。分析指出，這一結果並非單純來自性能差異，而是策略選擇、部署數量與技術演進共同作用的結果。

評論認為，「可用性」是關鍵因素之一。蘇-57 受制於研發與量產進度，目前部署規模有限，最多僅能形成一個作戰團；米格-31 則因運作成本高昂，主要用於俄羅斯北極方向防空任務，難以成為前線主力。相較之下，蘇-35 作為成熟的專用空中優勢戰機，已被俄軍大規模部署，成為實際空戰中的核心平台。

戰場回饋也支持這一判斷。烏克蘭 F-16 飛行員私下指出，蘇-35 是迫使他們放棄北約原有作戰構想的主要威脅之一。為避免被鎖定或攔截，F-16 只能在遠離前線的區域進行低空、依賴地形掩護的飛行，顯著壓縮了其作戰彈性與效能。

技術層面上，蘇-35 的一項關鍵升級被視為轉折點。該機已整合原本為 蘇-57 研發的 R-77M 空對空飛彈，使其超視距作戰能力大幅提升，彌補了過去在遠程交戰中的相對劣勢。分析指出，這使蘇-35 在不進入高風險近距纏鬥的情況下，即可對敵方戰機形成實質威懾。

隨著戰場成效逐步顯現，俄羅斯軍工出口也出現回溫跡象。來自阿爾及利亞、伊朗與衣索比亞等國的訂單需求增加，被視為有助於扭轉俄羅斯自 2022 年以來國防出口下滑的趨勢。

評論總結指出，這場衝突凸顯一項重要現實：在高強度戰爭中，大量部署成熟、可持續升級的平台，往往比少量先進但稀缺的機型更具決定性影響。蘇-35 的實戰表現，被形容為「軍事經濟學與戰術適應性的典型案例」，也為未來空戰模式投下新的變數。

