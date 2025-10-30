烘乾機起火！ 民眾驚見自助洗衣店 起火竄白煙

新北市 / 綜合報導

29日下午將近六點。新北市泰山區明志路上弄間一家洗衣店，突然冒出大量白煙，警消到場處理發現一台烘乾機裡頭的毛巾燒成灰燼，業者低調透露，疑似是有美容業者將沾有精油的毛巾，塞到烘乾機裡烘乾，我們詢問附近美容業者，他們表示自己也是受害者，並沒有放其他東西進烘乾機，而詳細的起火原因，火調鑑識小組持續釐清中。

消防車十萬火急，趕往火災地點，民眾通報一間洗衣店，冒出大量白煙，甚至還聞到異味，消防人員到場佈水線，全副武裝進到洗衣店，排除狀況甚至出動器具，加速讓濃煙排出去，地上有不少燒到一半的灰燼，而烘衣機裡頭還有，早已燒焦的毛巾，火警意外更引起附近店家注意。

目擊店家說：「洗衣店那間冒煙出來，應該是烘乾機太多衣服。」烘乾機起火事件，發生在29日下午將近6點，新北市泰山區明志路二段巷弄，一間自助洗衣店，門口滿地都是黑色碎屑，燒掉的毛巾，更被裝成一整袋堆放在門口，火調人員和店內負責人進到店內勘驗，要了解起火原因，負責人低調表示，疑似是美容業者，將殘留精油的毛巾，大量塞在烘乾機烘乾，才導致意外。

美容業者說：「我們只是單純的，洗這些東西而已，沒有放什麼東西，或者是做什麼事情，我們也是受害者，會不會是他自己，那邊散熱的部分有狀況。」民眾在烘衣服時，絕對要多留意，像是打火機等易燃物品，精油乾洗劑等等，都不能放進去一起烘乾，而烘乾過後的衣服，也避免長時間放在烘衣機，或是大量疊放在洗衣籃，有可能因為長時間蓄熱，引發火災。

開南中學研發組長張丕白說：「所以最可疑的應該是精油，因為精油的裡面的，那種有機溶劑呢，有的那個燃點，或是那個著火點比較低，所以就會造成燃燒的現象。」自助洗衣機店，烘衣機起火，以往就曾發生過，民眾下次要使用，也要多留一份心，才能避免類似情形再次上演。

