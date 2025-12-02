烘焙公司老闆帶動員工 事業.志業齊步走

大中區第四場歲末祝福在台中靜思堂登場，超過2千6百位志工參與，大事記演繹，重現當年援助盧安達難民，以及環保35年來的點滴耕耘。今年現場有3位受證志工特別受矚目，他們是一家烘焙公司的老闆夫妻檔與員工，平日一起投入純素烘焙，也把慈濟人文帶進工作環境，共同走上行善付出的菩薩道。

入經藏演繹，神情專注、動作堅定，志工王嘉珠不只自己一個人，先生跟員工也一同參與。

慈濟志工 張奇峰：「他來我們這邊，慢慢地，也會影響到他去吃素的習慣，我們可以一起去參加的活動，就會比較好調配。」

張奇峰跟王嘉珠夫妻檔，經營烘焙業，專做純素食品，兩人信佛茹素，常參與慈濟活動，並與員工分享法喜。

慈濟志工 莊永龍：「老闆跟老闆娘就是帶頭，就是以身作則，我們就順著這個氛圍，就一起進來，彼此互相鼓勵。」

慈濟人文，凝聚了公司向心力，老闆夫妻檔跟員工，一同受證成為慈濟人。

慈濟志工 王嘉珠：「進來培訓，我才可以看到慈濟世界這麼精采，這麼地莊嚴，我告訴自己說，我會緊跟上人的腳步，依教奉行。」

大中區第四場歲末祝福，第三聯區跟南投合心區志工，演繹當年援助盧安達難民，以及環保35年來，慈濟人付出的點點滴滴。

證嚴上人開示：「國際間，哪裡有災，慈濟人就到哪裡去救災，這都需要，台灣的每一位愛心人，來匯合起來，這就是造福，我們人人造福，那就是福氣啊。」

上人期許大家，日日付出愛心，造福人間。

