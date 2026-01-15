烘焙品牌「小鳥吃吐司」疑惡性倒閉 勞工局介入調查最重罰百萬

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

知名烘焙坊「小鳥吃吐司」爆出惡性倒閉，創辦人林致兵突然失聯，工廠人去樓空，造成員工薪資遭拖欠、加盟主投資血本無歸。新北市勞工局累積至1月14日為止，已受理18名勞工申請勞資爭議調解，並將展開勞動檢查，若查證違法，依《勞基法》可處2萬至100萬元罰鍰。

知名烘焙坊「小鳥吃吐司」爆出惡性倒閉，創辦人林致兵突然失聯。（圖／取自小鳥吃吐司麵包車車粉專）

員工指出，林致兵自去年起便常延遲發薪，去年12月更直接欠薪。今年初仍有人到工廠工作，卻在11日發現老闆失聯，電話與訊息全數中斷，廠房內甚至留有被丟棄的麵包。

受害者估計約有20名員工遭拖欠一個半月薪資，加上加盟主損失，金額達數百萬元。部分加盟主透露，林致兵曾承諾每月獲利可達10萬元以上，吸引投資購買餐車，但近月來持續虧損，林致兵更在近期無預警退出群組，讓投資人只能走法律途徑討回損失。

林致兵對此曾發表聲明，指控加盟主私售過期商品導致商譽受損，資金鏈因此斷裂，為支付薪資而向高利貸借款，利息疊加下債務迅速突破千萬元。他並承諾將出售工廠設備與貨車以渡過難關。

林致兵過去以行銷手法聞名，創立多個品牌並吸引加盟投入，甚至在2022年獲民眾黨青睞，欲參選新北中和區議員，但因酒駕紀錄曝光而退選。如今「小鳥吃吐司」倒閉事件，再度引發社會對餐飲加盟風險的警惕。

