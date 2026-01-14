烘焙坊「小鳥吃吐司」爆惡性倒閉 網紅老闆林致兵欠債千萬連夜跑路

小鳥吃吐司老闆林致兵驚傳負債千萬，惡性倒閉後跑路。（圖／翻攝自小鳥吃吐司臉書）

知名連鎖烘焙坊「小鳥吃吐司」近日驚傳惡性倒閉，老闆林致兵疑似因欠債千萬，捲款潛逃，多達20名員工以及數名加盟主找上門，才知道對方早已跑路。

根據員工說法，林致兵從去年起就常延發薪水，到了12月更是直接欠薪，LINE訊息也是常常過許久才有回應，原本今年初還有到麵包工場來工作，卻在11日突然失聯，任何電話與訊息都是不接、未讀，許多員工與加盟主到工廠才發現，早已人去樓空，還有做好的麵包被丟棄在角落，而林致兵則不知去向。

初步估計25名員工一個半月的欠薪，加上加盟主的損失，合計金額達數百萬元以上。有加盟主表示，林致兵承諾每月獲利可達10萬元以上，因此被吸引投資，支付加盟金購買餐車，但近幾個月來虧損連連，林致兵更是在11日無預警退出LINE群組，才驚覺事情不對勁，如今只能走法律途徑想辦法討回損失。

對此林致兵則發表聲明，表示高雄的加盟主私下銷售過期商品給海軍，還在網路進行抹黑，導致商譽嚴重受損，資金因此斷裂，為此向高利貸借款支付員工薪水與供應商，但利息疊加下欠款很快就破千萬，承諾會出售工廠設備與貨車來換取資金還錢，但是否為真仍不可知。

林致兵過往曾創立過多個品牌，行銷手法相當創新，都能迅速抓住消費者目光，並吸引其他人加盟，成為網路熱門話題，「吐司工寓」、「思鄉病牛肉麵」、「舒油頭」都是出自他之手，還多次在鏡頭前受訪，並在去年獲得台灣服務創新獎，因此有行銷鬼才之稱，但奇怪的是，他的創立品牌都在短短幾年內迅速倒閉。林致兵2022年一度獲得民眾黨青睞，打算提名他參選中和區議員，卻被爆出酒駕黑歷史因而退選。如今紛爭一樁接一樁爆出來，就看本人到底該如何收拾。

林致兵在2022年獲得民眾黨青睞，有意提名為中和區議員，卻被爆出酒駕風波宣布退選。（圖／取自林致兵臉書）

