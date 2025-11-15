烘焙師圍巾被捲入機器！她遭活活勒死 顧客等不到開店急報警

國際中心／游舒婷報導

希臘發生一起驚悚的意外！一名女烘焙師在清潔機器時，因為戴著圍巾，圍巾不幸被攪拌麵團的機器捲入，當場勒斃身亡，消息一出讓當地居民都相當驚訝，警方則正在詳細調查事故發生的確切原因。

希臘一名麵包師傅在烘焙坊工作時，戴著圍巾不慎被麵包機捲入而死。（示意圖／取自pixabay）

根據外媒報導，這起事件發生在希臘城市拉里薩（Larissa）的達馬西村（Damasi），一名49歲的烘焙師佐伊（Zoe Letsiou）一如往常的在開店前到店鋪做準備，一名顧客發現她遲遲未出現在店裡，報警後，警察到場發現佐伊陳屍在後場，雖然緊急施行急救，但仍宣告不治。

報導指出，家屬表示，當時佐伊正在清潔設備，脖子上圍的圍巾不慎被麵包機捲入，瞬間被勒緊頸部，才造成這起悲劇的發生。這起意外讓小鎮的居民都相當震驚，由於大部分的人都認識這位烘焙師，因此也紛紛哀悼，希望她的家人可以早日走出傷痛。

