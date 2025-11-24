烘焙業分級評核 優良店家名單已上官網

為了提升基隆市烘焙食品的衛生品質，並保障市民的飲食安全，基隆市衛生局邀請專家學者，採無預警抽查方式，針對轄內128家烘焙業者進行衛生分級評核；評核結果共有9家業者榮獲「優等」、11家獲「良等」，衛生局除對獲獎業者頒發獎牌外，亦將評核結果公開於衛生局官網，方便民眾上網查詢。

烘焙產品深受民眾喜愛，是日常生活中常見的食品之一，其製作過程中的安全與衛生管理至關重要；衛生局這次評核，依據「食品安全衛生管理法」與「食品良好衛生規範準則」，主要評核項目包括：作業場所環境及設備衛生、食品原料來源及保存管理、從業人員衛生管理、製作流程與產品標示等，衛生局透過持續輔導與評核機制，期提升業者自主管理能力，讓消費者在選購麵包、蛋糕、甜點時更有信心，安心享用美味糕點。

衛生局長張賢政表示，希望透過衛生分級制度的推動，提升業者對食品安全管理的重視，並以實際行動守護市民健康。未來，衛生局將持續提供輔導與資源，協助更多店家邁向「優等」目標，讓基隆成為「安心甜點城市」。